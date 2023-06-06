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ЦАМТО

Глава Минобороны Блащак сообщил, что первая партия танков Abrams прибудет в Польшу в июне

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Танк M1A1 Abrams
Танк M1A1 Abrams.
Источник изображения: forum.militaryparitet.com

ЦАМТО, 5 июня. Первая партия танков Abrams прибудет в Польшу в текущем месяце. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

"Начинается транспортировка первой партии танков Abrams. Вскоре в Польшу отправятся 14 танков M1A1 Abrams и 3 машины технического обеспечения M88A2 Hercules. В конце этого месяца они прибудут в нашу страну", – написал М.Блащак в Twitter.

Польша ранее подписала контракт на поставку из США 250 танков Abrams новейшей версии M1A2 SEPv3, а потом дополнительно докупила еще 116 бывших в эксплуатации ОБТ версии M1A1.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
C-130
M1 Abrams
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