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Вестник Мордовии

Бесценный боевой опыт: в Афганистане танк Т-62 научили запускать 96 ракет

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Во время нахождения в Афганистане ограниченного контингента советских войск, наши военнослужащие пытались различными способами увеличить огневую мощь имевшейся тогда на вооружении бронетехники.

Напомним: в 40-й армии эксплуатировались БРДМ-2, БМД-1, БМП-1, БМП-2 и их варианты с усиленным бронированием, БТР-70 и БТР-80, танки Т-62.

На последних монтировались три вертолетных блока УБ-32, предназначенные для запуска 57-мм неуправляемых ракет С-5. В результате на головы басмачей могло быть обрушено девяносто шесть таких НАР.

С-5М - сравнительно небольшая ракета: ее длина не превышает 882 мм, вес - 3,86 кг. Дальность применения - 1800 м.

Как отмечали специалисты, применение такого оружия имело еще и значительный психологический эффект.

Также, по некоторым данным, в Афганистане прошли испытания танковые пусковые установки БКП-Б812, имевшие 12 направляющих для применения неуправляемых авиационных ракет С-8 нескольких модификаций.

С-8 могут быть кумулятивно-осколочными, бетонобойными и объемно-детонирующими. Их вес варьируется от 11,3 до 15,2 кг. Дальность пуска - до 2000 м.

Позже приобретенный опыт использовался уже в других конфликтах, в том числе на территории стран постсоветского пространства.

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Страны
Афганистан
Продукция
C-5 Galaxy
Б-32
БМД-1
БМП-1
БМП-2
БРДМ-2
БТР-70
БТР-80
С-8
Т-62
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