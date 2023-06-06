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Тихоокеанский флот России укрепят «черной дырой»

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Подлодки проекта 636.3
Подлодки проекта 636.3.
Источник изображения: © Олег Кулешов/АО "Адмиралтейские верфи"

Тихоокеанский флот России укрепят дизельной подлодкок проекта 636.3 «Уфа», она войдет в состав ТОФ осенью 2023 года. Об этом в понедельник, 5 июня, пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По их информации, прорабатывается несколько вариантов маршрута, в том числе по Северному морскому пути. В походе экипаж проведет несколько учений с кораблями, а также с самолетами морской авиации. Решение о переходе подлодки было принято в конце осени прошлого года по итогам ее испытаний, прошедших на северо-востоке России.

Подводные лодки проекта 636.3 считаются одними из самых бесшумных в мире, за что на флоте их прозвали «черными дырами». Они призваны в том числе уничтожать надводные и подводные цели, вести патрулирование и разведку.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Военно-морской флот (ВМФ) России с начала 2023 года получил 6 кораблей и судов, а до конца года в состав флота войдут еще 30 кораблей, катеров и судов. До этого «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны писали, что до конца 2023 года в состав Черноморского флота войдут четыре корабля.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
636.3
877 Палтус
Военные учения
ТОФ
ЧФ
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