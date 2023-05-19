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Черноморский флот России усилят новыми боевыми кораблями

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Малый ракетный корабль «Одинцово» проекта 22800
Малый ракетный корабль «Одинцово» проекта 22800.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Черноморский флот (ЧФ) России усилят новыми боевыми кораблями, план их приема уже согласован, ЧФ пополнится ими до конца 2023 года. Об этом в четверг, 18 мая, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

По словам собеседников издания, все новые корабли построены на черноморских верфях и судостроительных заводах в континентальной части России. Военный историк Дмитрий Болтенков предположил, что речь идет о малых ракетных кораблях (МРК) проекта 22800 «Аскольд», «Амур» и «Туча» и о патрульном корабле проекта 22160 «Виктор Великий», который еще с 2016 года строит Зеленодольский завод имени А.М. Горького.

По словам Болтенков, новые корабли значительно увеличат ударную мощь группировки в регионе и в случае агрессии стран НАТО против России смогут поражать цели на южном фланге альянса.

Ранее стало известно, что Минобороны России завершает формирование тактико-технических требований для новой межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования. Новинка должна стать основным вооружением атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения будущего поколения Военно-морского флота (ВМФ).

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Страны
Россия
Компании
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
Проекты
22160
22800 МРК
NATO
ЧФ
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