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Интерфакс-АВН

ФСВТС: реэкспорт российского (советского) вооружения рядом стран Украине незаконен и вызывает большую тревогу

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Эмблема Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС - В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России встревожены реэкспортом рядом стран на Украину вооружений российского и советского производства.

"Большую тревогу продолжает вызывать бесконтрольность поставок западного оружия, а также незаконно реэкспортируемого из различных безответственных государств российского (советского) вооружения, которое под предлогом помощи киевскому режиму все чаще оказывается на "черных рынках", потворствуя распространению международного терроризма и экстремизма", - говорится в заявлении ФСВТС России, распространенном в субботу.

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Страны
Россия
Украина
Компании
ФСВТС РФ
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