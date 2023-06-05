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ТАСС

ФСВТС заявила о попадании незаконно реэкспортируемого на Украину оружия РФ на черные рынки

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Противотанковые ракетные комплексы американского производства Javelin
Противотанковые ракетные комплексы американского производства Javelin.
Источник изображения: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В ведомстве отметили, что РФ фиксирует разумный прагматизм и резистентность традиционных партнеров, убедившихся в надежности и высокой эффективности российских вооружения и военной техники

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россия обеспокоена тем, что незаконно реэкспортируемое на Украину российское (советское) вооружение зачастую оказывается на черных рынках, сообщили журналистам в субботу в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"Большую тревогу продолжает вызывать бесконтрольность поставок западного оружия, а также незаконно реэкспортируемого из различных безответственных государств российского (советского) вооружения, которое под предлогом помощи киевскому режиму все чаще оказывается на черных рынках, потворствуя распространению международного терроризма и экстремизма", - сказали в федеральной службе.

Там также отметили, что одновременно с этим Россия фиксирует разумный прагматизм и резистентность традиционных партнеров, убедившихся в надежности и высокой эффективности российских вооружения и военной техники.

Ранее в субботу на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил с утверждением, что произведенное в России оружие не отвечает стандартам качества, и посоветовал странам-импортерам "вернуть его обратно продавцу". Обоснований своей версии Уоллес не привел, однако выразил уверенность в том, что вооружение, используемое странами НАТО, является "одним из самых лучших в мире". 

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