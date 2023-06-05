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ТАСС

Песков заявил, что Путин открыт к контактам для достижения целей СВО иными путями

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Вид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Но Запад не дает такой возможности, сказал пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин остается открытым к любым контактам, которые позволят мирными средствами добиться целей специальной военной операции, но Запад не дает такой возможности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", фрагмент эфира которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

"Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем СВО. Если это будет возможно, это будет предпочтительно", - сказал представитель Кремля, отметив, что "это нужно знать и господину [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону, и другим европейским лидерам".

Он при этом подчеркнул, что "страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент России не оставляют".

Таким образом Песков прокомментировал публикации о предложении Франции провести мирный саммит по Украине в Париже.

"Сейчас Украина - это фактически инструмент конфликта. Конфликт действительно стал более широким, коллективный Запад ведет комбинированную войну против нашей страны, - сказал представитель Кремля - Вот с этим инструментом заниматься решением конфликта бесперспективно, это тоже нужно понимать". Что касается Франции, то, как отметил Песков, она де-факто стала участником конфликта на стороне Киева и не может претендовать на роль модератора в украинском урегулировании. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
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