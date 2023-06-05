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Интерфакс-АВН

МИД РФ: в заявлениях Салливана по контролю над вооружениями нет новых моментов, учитывающих озабоченности России

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Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

В заявлениях Салливана нет признаков готовности отказаться от цели нанесения России "стратегического поражения"

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС - В Москве не увидели в заявлениях Вашингтона о необходимости возобновления диалога по стратегической стабильности принципиально новых моментов, которые бы учитывали озабоченности и позиции России, заявили в субботу в МИД РФ.

"На наш взгляд, подобный ажиотаж не совсем оправдан. Отмечаем, что каких-либо принципиально новых моментов, которые откликались бы на российские озабоченности и учитывали наши позиции, в них, по сути, нет", - говорится в ответе официального представителя МИД Марии Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте ведомства.

По ее словам, в Москве не увидели в озвученных накануне заявлениях советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана "никаких признаков того, что ради декларируемой Вашингтоном приверженности контролю над вооружениями США готовы отказаться от цели нанести нам "стратегическое поражение" и фактически добиться устранения России с международной арены как суверенного и полноправного политического игрока".

"Отстыковать практические аспекты контроля над вооружениями от общеполитического контекста, как это предложил сделать Джейк Салливан, не получится. Здесь ни у кого не должно быть никаких иллюзий. И не надо ссылаться на опыт "холодной войны" - с тех пор мы прошли через многие другие этапы и много чему научились, так что повторения прежних ошибок мы не допустим", - подчеркивается в ответе Захаровой.

Кроме того, в МИД РФ отметили, что "если США и их союзники по антироссийской коалиции действительно заинтересованы в оздоровлении международной обстановки и хотят вернуться к содержательной работе по контролю над вооружениями, то им следует прежде всего отказаться от безответственного и безрассудного стремления любой ценой выстроить мир по американским лекалам и свернуть с пути, который со всей очевидностью может привести к глобальной катастрофе".

"Не вызывает сомнения, что важным элементом такой системы могли бы стать механизмы контроля над вооружениями и снижения стратегических рисков, которые образовывали бы для неё необходимую "страховочную сетку". Россия не отказывается и никогда не отказывалась от политико-дипломатических методов обеспечения безопасности, которые могут иметь различную форму и реализовываться в различных форматах", - заявили на Смоленской площади.

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Россия
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