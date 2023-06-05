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Интерфакс-АВН

Глава Пентагона обвинил Пекин в нежелании совершенствовать механизмы предотвращения конфликтов между двумя странами

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: AP Photo/ Sergei Grits

Вашингтон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Ллойд Остин заявил в субботу, что он обеспокоен нежеланием Китая работать над совершенствованием механизма связей по военной линии во избежание конфликтов и кризисов.

"Я глубоко обеспокоен тем, что КНР не желает более серьезно заниматься улучшением механизмов урегулирования кризисов между нашими двумя вооруженными силами", - сказал Остин, выступая на азиатском саммите по безопасности в Сингапуре ("Диалог Шангри-ла").

Глава Пентагона сказал, что открытые линии связи между американскими и китайскими руководителями оборонных ведомств и военными деятелями необходимы для укрепления защиты от конфликтов и улучшения стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По его словам, "чем больше мы будем говорить, тем скорее сможем избежать недоразумений и просчетов, которые могут привести к кризису или конфликту".

Остин также заявил о готовности США обсуждать с Китаем вопросы контроля над вооружениями, однако они не могут этого сделать из-за отсутствия контактов меду военными двух стран.

Как сообщалось, китайская сторона отклонила американское предложение о встрече министров обороны двух стран "на полях" форума. Одной из причин, как считают наблюдатели, является то, что министр обороны Китая Ли Шанфу находится под американскими санкциями.

Остин в своем выступлении коснулся тайваньского вопроса и сказал, что США "глубоко привержены" сохранению статус-кво на Тайване и выступают против односторонних изменений его любой из сторон.

"Конфликт не является ни неминуемым, ни неотвратимым. Сдерживание сегодня сильно, и наша задача - сохранить его таким", - сказал Остин.

Американский министр также обвинил Китай в том, что его военные самолеты активизировали "опасные маневры" в отношении самолетов США в международном воздушном пространстве.

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Страны
Китай
Сингапуp
США
Тайвань
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