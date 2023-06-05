«Не надо лучше, сделай такой» (с)

Информационное агентство РИА Новости 1 июня 2023 года сообщило, что в России создают новую 300-миллиметровую РСЗО "Сарма" повышенной мобильности, способную вести огонь управляемыми боеприпасами. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

Вариант боевой машины 9А52-4 реактивной системы залпового огня 9К58-4 "Кама" с 300-мм пусковой установкой МЗ-196 и транспортно-заряжающая машина 9Т234-4, выполненные на автомобильном шасси КамАЗ-63501 (8х8), во время заводских испытаний, 2010 год (с) АО "Мотовилихинские заводы"

"Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса разрабатывают перспективную РСЗО калибра 300 миллиметров "Сарма", которая станет продолжением проекта РСЗО "Кама", создававшегося на шасси КамАЗа. Новая РСЗО будет иметь повышенную мобильность и защищенность и сможет в том числе применять управляемые высокоточные боеприпасы", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что машину оснастят "усовершенствованной автоматизированной системой управления огнем и наведением".

Со стороны bmpd напомним, что облегченная 300-мм РСЗО 9К58-4 "Кама", использующая 300-мм реактивные снаряды РСЗО 9К58 "Смерч", но выполненная на автомобильном шасси КамАЗ-6350 или КамАЗ-63501 (8х8), была разработана СКБ АО "Мотовилихинские заводы" (Пермь) в 2000-е годы. Первый вариант боевой машины 9А52-4 РСЗО "Кама" был представлен на Московском авиационно-космическом салоне МАКС-2007 и был оснащен одним унифицированным быстросъемным транспортно-пусковым контейнером 9Я295 с шестью 300-мм ракетами. Размеры герметизированного контейнера 9Я295 составляют 7512 х 1130 х 996 мм, масса снаряжённого - 6,2 тонны, пустого - 1,42 тонны. Полная боевая масса боевой машины в данном исполнении составляла 23,6 тонны. Экипаж два человека, машина на марше маскировалась под тентовый грузовик.

Однако данная машина РСЗО "Кама" не получила развития. Унифицированные транспортно-пусковые контейнеры 9Я295 с шестью направляющими 300-мм ракет использовались также на боевой машине 9А53 бикалиберной (220 и 300 мм) РСЗО 9К512 "Ураган-1М", формально принятой на вооружение в 2016 году, но до настоящего времени остававшейся в штучных экземплярах.

На выставке вооружений REA-2009 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) был продемонстрирован новый вариант боевой машины 9А52-4 РСЗО "Кама", оснащенный теперь вместо транспортно-пускового контейнера 9Я295 поворотной 300-мм шестизарядной трубчатой пусковой установкой МЗ-196. Соответственно, в состав РСЗО была введена специальная транспортно-заряжающая машина (ТЗМ) 9Т234-4, несущая шесть ракет калибра 300 мм и также выполненная на шасси КамАЗ-63501 (8х8). Испытания опытных образцов РСЗО "Кама" в данном исполнении велись несколько лет, но в итоге были прекращены ввиду отсутствия интереса со стороны Министерства обороны России, решившего приобретать модернизированный вариант РСЗО "Смерч" в исполнении 9К515 "Торнадо-С".

Причины нынешней реинкарнации РСЗО "Кама" в "новом облике" и с управляемыми ракетами достаточно очевидны и хорошо описываются легендарной фразой Сталина, обращенной к авиаконструктору А.Н. Туполеву по поводу копирования американского бомбардировщика В-29: "Не надо лучше, сделай такой!".

Сарма - река, впадающая в Байкал и сильный байкальский ветер.

Первый вариант боевой машины 9А52-4 реактивной системы залпового огня 9К58-4 "Кама" с оснащением одним унифицированным быстросъемным транспортно-пусковым контейнером 9Я295 с шестью 300-мм ракетами, в экспозиции Московского авиационно-космического салона МАКС-2007. Жуковский, август 2007 года (с) Гуров С.В.

Унифицированный быстросъемный транспортно-пусковой контейнер 9Я295 с шестью 300-мм ракетами (с) Гуров С.В.