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РИА Новости

Источник: в России создают новую РСЗО "Сарма" с "умными" боеприпасами

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Реактивная система залпового огня "Торнадо-Г"
Реактивная система залпового огня "Торнадо-Г".
Источник изображения: © РИА Новости

В России создают новую РСЗО "Сарма" повышенной мобильности с "умными" боеприпасами

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В России создают новую 300-миллиметровую РСЗО "Сарма" повышенной мобильности, способная вести огонь управляемыми боеприпасами, создается в России, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса разрабатывают перспективную РСЗО калибра 300 миллиметров "Сарма", которая станет продолжением проекта РСЗО "Кама", создававшегося на шасси "Камаза". Новая РСЗО будет иметь повышенную мобильность и защищенность и сможет в том числе применять управляемые высокоточные боеприпасы", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что машину оснастят "усовершенствованной автоматизированной системой управления огнем и наведением".

На сегодняшний день в российских войсках управляемые реактивные снаряды применяются в РСЗО "Торнадо-С", которая также имеет калибр 300 миллиметров. Такие боеприпасы оснащены инерциальной навигационной системой наведения с коррекцией по спутнику и позволяют с высокой точностью поражать различные цели. Как сообщали ранее в Минобороны, "Торнадо-С" применяет управляемые снаряды в зоне СВО по украинским войскам и военным объектам.

Реактивную систему залпового огня "Кама" представили в 2007 году на авиасалоне МАКС. Она представляла собой модификацию системы "Смерч" с шестью вместо 12 направляющими для ведения огня реактивными снарядами. Система монтировалась на базе автомобиля "Камаз" и должна была обладать большей мобильностью при движении по автомагистралям.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МАКС-20XX
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