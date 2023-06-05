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ТАСС

В США сообщили, что Байден обсудит с премьерами Британии и Дании поставки F-16

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: Ezra Acayan/ Getty Images

Встречи состоятся на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден обсудит на встречах с премьер-министрами Великобритании и Дании на следующей неделе долгосрочные нужды Украины в сфере безопасности, включая поставки F-16. Об этом заявил в пятницу на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Конечно, одна из тем, которой мы интересуемся и насчет которой президент хотел бы представить свои взгляды во время этих контактов - это долгосрочное потребности Украины в сфере безопасности. В связи с этим и идет речь о F-16", - сказал он.

Кирби подчеркнул, что дискуссии о F-16 с представителями этих двух стран будут идти именно в контексте долгосрочного планирования и обеспечения потребностей Украины в сфере безопасности в будущем. "Когда это война окончится - когда бы это ни случилось - необходимо, чтобы и тогда Украина имела возможность защитить себя и обеспечить свои потребности в безопасности, - продолжил он. - У нее все еще будет чертовски длинная граница с Россией, независимо от того, как все закончится".

Визит премьер-министра Дании Метте Фредериксен в США намечен на 5 июня. Визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака в США планируется 8 июня. 

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Страны
Великобритания
Дания
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
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