Войти
Военное обозрение

Обещанные Киеву немецкие колёсные бронетранспортеры TPz 1 Fuchs пройдут модернизацию на территории Украины

345
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Германия поставит Украине немецкие колесные бронетранспортеры TPz 1 Fuchs, техника будет взята не из состава Бундесвера, а из промышленных запасов. Об этом сообщает немецкое специализированное издание ESUT со ссылкой на заявление концерна.

Как предполагается, бронетехника будет поставляться на Украину в базовом варианте, после чего походить модернизацию на совместном предприятии Rheinmetall и "Укроборонпрома", открытие которого запланировано на середину июля. После проведенных работ обновленные машины будут поставляться в ВСУ. В дальнейшем немецкий оборонный гигант якобы намерен развернуть полноценное производство бронетранспортеров TPz 1 Fuchs на данном предприятии.

По версии украинских ресурсов, модернизированные БТР для ВСУ будут значительно превосходить вариант TPz Fuchs 1A8 для Бундесвера, а потом на базе этой машины будут разработаны другие варианты, включая колесную боевую машину пехоты с установленной башней от БМП Marder. В общем, Киеву предлагают очередную вундерваффе, принятую на вооружение немецкой армии аж в 1979 году.

С совместным предприятием тоже пока не все ясно, развертывание любого военного производства на территории Украины грозит его уничтожением. В России уже давно предупредили, что не дадут Украине выпускать военную технику, поэтому сейчас все основное производство Киев размещает на территории соседних стран. А тут такое заявление.

Кстати, как утверждает журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке, правительство ФРГ уже отложило на неопределенное время поставки бронетранспортеров TPz 1 Fuchs Украине, поскольку Rheinmetall запросил "астрономические цены" за модернизированные и новые машины. А оплачивать поставки будет не Киев, поэтому в Берлине не намерены тратить на них лишние деньги.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Rheinmetall
Укроборонпром
Похожие новости
05.06.2023
Первым заказчиком новой версии немецкого БТР Fuchs станет Украина
02.05.2023
Поставки западной техники обернулись для ВСУ новой проблемой
10.01.2017
Год украинского оружия: разящий "Гром" и "Ракетный щит" (УНИАН, Украина)
29.12.2015
Подробнее о украинско-НАТОвском проекте 155-мм самоходной гаубицы и 120-мм самоходного миномета
05.12.2012
Бронеколесный ходовой товар
07.02.2011
Пушки на ремонте
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.06 19:20
  • 50565
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.06 18:27
  • 38
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 05.06 16:09
  • 1
Россия исследует Северное море — Великобритания готовится к диверсиям
  • 05.06 16:04
  • 1
Медведев отверг возможность изменения возникшего после начала СВО дискурса развития страны
  • 05.06 15:55
  • 1
Рой Starlink заметили в небе над Белгородом. Есть ли связь между спутниками Илона Маска и обстрелами российских городов?
  • 05.06 15:23
  • 2482
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.06 15:07
  • 1
Самолетам Ил-76МД присвоили имена "Город-герой Тула" и "Андрей Зеленко"
  • 05.06 14:43
  • 93
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.06 12:24
  • 4
ВКС России поставлен новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 03.06 17:24
  • 3
Источник: в России создают новую РСЗО "Сарма" с "умными" боеприпасами
  • 03.06 12:15
  • 47
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 03.06 10:47
  • 1
"Сигнал подан". Как США подтолкнули мир к ядерной войне
  • 03.06 10:29
  • 1
МО РФ: продолжаются случаи наведения боевых систем самолетов США против ВКС России в Сирии
  • 03.06 10:27
  • 1
Первый полет иранского легкого транспортного самолета Simorgh
  • 02.06 08:38
  • 1
Россия начала действовать, и в Финляндии задумались