Первым заказчиком новой версии немецкого БТР Fuchs станет Украина

Источник изображения: Фото: US Department of Defence

Концерн Rheinmetall продемонстрировал на полигоне в Касселе новую модификацию своего бронетранспортера, получившего название Fuchs Evolution. Как отмечают германские источники, первым заказчиком, по всей видимости, станут вооруженные формирования киевского режима.

Выкрашенный в черный цвет трехосный БТР показал возможность дистанционного управления с использованием технологии виртуальной реальности. Его длина достигает семи метров, масса - 24500 кг. Мощность дизельного двигателя составляет теперь 455 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 километров в час.

Созданное совместно с украинской государственной компанией "Укроборонпром" предприятие займется сборкой Fuchs, причем самые важные комплектующие будут поступать из Германии.

Как отмечает "Российская газета" (проект РГ: русское оружие"), данных, где будет располагаться этот завод, пока нет. Вероятно, его создадут на территории одной из восточноевропейских стран.

Fuchs уже находится на вооружении восьми армий, только в бундесвере числится 825 единиц. На заводе в Касселе ежегодно ремонтируют сотню таких машин.

Самые первые варианты были запущены в серийное производство еще в конце 70-х годов. Они использовались в ходе операций в Афганистане, Сомали и Мали, где были обнаружены различные недостатки, например слабая бронезащита и недостаточная мощность двигателя. Как утверждается, в настоящее время от этих проблем удалось избавиться.

В то же время германские власти не собираются приобретать их для бундесвера, а группа по созданию перспективных средств доставки пехоты на основе финской Patria может полностью лишить Fuchs Evolution шансов попасть на вооружение стран НАТО. Поэтому-то руководство Rheinmetall и пускается в такие авантюрные соглашения с сомнительными партнерами типа "Укроборонпрома", который и в лучшие годы почти всегда подводил тех, кто рисковал с ними сотрудничать.