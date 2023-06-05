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В России начали испытания ударного дрона «Сириус»

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Беспилотник «Сириус»
Беспилотник «Сириус».
Источник изображения: tass.ru

Появившиеся в сети кадры с новым российским ударным дроном «Сириус» говорят о начале летных испытаний. Об этом ведущий эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов сообщил РИА Новости.

Ранее в сеть попали кадры с полетом двухдвигательного дрона. Эксперт идентифицировал аппарат как новый средневысотный беспилотник большой продолжительности полета «Сириус», разработанный российской компанией «Кронштадт».

«Разработка данного дрона была выполнена довольно оперативно. Очевидно, в "Кронштадте" использовали наработки, сделанные по предыдущей своей беспилотной системе "Иноходец" (заводское наименование "Орион"). Также весьма вероятно, что тяжелый вариант наследует целый ряд подсистем, разрабатывавшихся изначально для младшей модели», — сказал Федутинов.

По его оценке, от этапа летных испытаний до выхода в серийное производство беспилотнику предстоит пройти долгий путь, который, вероятно, займет минимум два года.

В сентябре 2022 года ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что беспилотник «Сириус» получит собственный модуль спутниковой связи.

В августе того же года в компании «Кронштадт» заявили, что «Сириус», являющийся дальнейшим развитием российского беспилотника «Орион», испытали в качестве ведомого.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Проекты
БПЛА
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