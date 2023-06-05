Блинкен заявил, что СВО не ослабит ответ США в случае возникновения угроз в АТР

По словам американского госсекретаря, поддержка Украины со стороны США не ослабила возможности дать ответ на потенциальные угрозы со стороны КНР или кого-либо еще

СТОКГОЛЬМ, 2 июня. /ТАСС/. Специальная военная операция (СВО) России на Украине не ослабила внимание США к Азиатско-Тихоокеанскому региону, не подорвала их готовность дать адекватный ответ в случае возникновения здесь угроз американским интересам. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, выступая с речью на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши Хельсинки, его речь транслировалась онлайн.

"[СВО России] не отвлекла наше внимание от вызовов в Индо-Тихоокеанском регионе, наоборот мы стали уделять им более пристальное внимание. Поддержка Украины со стороны США не ослабила наши возможности дать ответ на потенциальные угрозы со стороны Китая или кого-либо еще", - утверждал он.