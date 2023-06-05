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Интерфакс-АВН

Спецпосланник КНР обещает продолжать переговоры по Украине, основываясь на предложениях Си Цзиньпина

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Си Цзиньпин заинтересован в определенном исходе СВО
Си Цзиньпин заинтересован в определенном исходе СВО.
Источник изображения: REUTERS/Jason Lee

Он заметил, что стороны конфликта не отказываются от идеи диалога, но им пока сложно заставить себя сесть за стол переговоров

Пекин. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Пекин последовательно выступает за деэскалацию конфликта на Украине и продвижение мира и намерен продолжать диалог со всеми сторонами на основе предложений по урегулированию председателя КНР Си Цзиньпина, заявил в пятницу спецпосланник МИД КНР Ли Хуэй по итогам европейского турне.

"Позиция Китая по Украине всегда была последовательной и ясной - это продвижение мирных переговоров и стремление к деэскалации. Китай готов и в дальнейшем укреплять коммуникации и диалог и играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров", - заявил Ли Хуэй на брифинге в Пекине, которое транслирует китайское ТВ.

Он указал, что Пекин продолжит придерживаться плана по мирному урегулированию, предложенному председателем КНР Си Цзиньпином, и, взяв эти предложения за основу, Китай готов к дальнейшему диалогу со всеми сторонами.

Ли Хуэй отметил, что, по его мнению, все стороны конфликта в целом не отказываются от идеи диалога для решения ситуации на Украине.

"Возможно, сейчас всем сторонам довольно сложно заставить себя сесть за стол переговоров", - сказал он на пресс-конференции.

Однако он отметил, что "Россия никогда не выступала против мирных переговоров и поддерживала решение проблем политическим путем", украинская сторона также сказала, что "ценит и стремится к миру".

"Мое впечатление заключается в том, что ни одна из сторон не закрыла дверь в сторону переговоров", - подчеркнул китайский дипломат.

Он добавил, что "если мы действительно хотим остановить военные действия и спасти жизни и установить мир, то важно остановить отправку (иностранного - ИФ) оружия на поле боя". По его словам, такие поставки вооружения только усугубляют ситуацию.

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Страны
Китай
Россия
Украина
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