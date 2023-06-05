Спецпосланник КНР обещает продолжать переговоры по Украине, основываясь на предложениях Си Цзиньпина

Он заметил, что стороны конфликта не отказываются от идеи диалога, но им пока сложно заставить себя сесть за стол переговоров

Пекин. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Пекин последовательно выступает за деэскалацию конфликта на Украине и продвижение мира и намерен продолжать диалог со всеми сторонами на основе предложений по урегулированию председателя КНР Си Цзиньпина, заявил в пятницу спецпосланник МИД КНР Ли Хуэй по итогам европейского турне.

"Позиция Китая по Украине всегда была последовательной и ясной - это продвижение мирных переговоров и стремление к деэскалации. Китай готов и в дальнейшем укреплять коммуникации и диалог и играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров", - заявил Ли Хуэй на брифинге в Пекине, которое транслирует китайское ТВ.

Он указал, что Пекин продолжит придерживаться плана по мирному урегулированию, предложенному председателем КНР Си Цзиньпином, и, взяв эти предложения за основу, Китай готов к дальнейшему диалогу со всеми сторонами.

Ли Хуэй отметил, что, по его мнению, все стороны конфликта в целом не отказываются от идеи диалога для решения ситуации на Украине.

"Возможно, сейчас всем сторонам довольно сложно заставить себя сесть за стол переговоров", - сказал он на пресс-конференции.

Однако он отметил, что "Россия никогда не выступала против мирных переговоров и поддерживала решение проблем политическим путем", украинская сторона также сказала, что "ценит и стремится к миру".

"Мое впечатление заключается в том, что ни одна из сторон не закрыла дверь в сторону переговоров", - подчеркнул китайский дипломат.

Он добавил, что "если мы действительно хотим остановить военные действия и спасти жизни и установить мир, то важно остановить отправку (иностранного - ИФ) оружия на поле боя". По его словам, такие поставки вооружения только усугубляют ситуацию.