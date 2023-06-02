МИД РФ: попытки нацеливать Киев на дальнейшее противостояние с Россией обречены на провал

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, страны Запада открыто поддерживают политику украинских властей по физическому устранению этнических русских

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Любые попытки Запада снабжать оружием Вооруженные силы Украины (ВСУ) и нацеливать Киев на продолжение противостояния с Россией обречены на провал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как бы коллективный Запад ни старался вооружать ВСУ и нацеливать украинские власти на продолжение противостояния с Россией, эти попытки обречены на провал", - говорится в распространенном комментарии дипломата.

Официальный представитель дипведомства констатировала, что США и их союзники по НАТО продолжают "накачивать киевский режим современными видами вооружения", указав, что 26 мая на прошедшем в онлайн-режиме 12-м заседании контактной группы по оборонному содействию Украине в формате Рамштайн было объявлено о создании так называемой истребительной коалиции.

Погоня за выгодой

Как указала Захарова, за подобными действиями Соединенных Штатов "скрывается банальное стремление извлечь из этого максимальную выгоду". "Ни для кого не секрет, что США, продвигая любого рода "танковые" или "истребительные" коалиции, пекутся прежде всего о расширении собственного присутствия на европейском рынке вооружений. Эти усилия Вашингтона уже нанесли ущерб глобальной экономике и сказались на благосостоянии населения многих стран далеко за пределами Европы. Горькие плоды бездумной эскалации конфликта на Украине будут в итоге пожинать не американцы, а слепо следующие в русле их политики европейцы", - акцентировала внимание дипломат.

Наемники на Украине

Захарова прокомментировала и тему наемничества, которое, по ее словам, "процветает на Украине". "По недавно опубликованной Следственным комитетом России информации, численность боевиков из иностранных государств, воюющих в составе неонацистских подразделений ВСУ, в настоящее время составляет порядка 2,5 тыс. человек. Это представители 71 страны, из них 234 человека имеют гражданство США, 233 - граждане Британии", - пояснила дипломат. Она добавила, что так называемые солдаты удачи принимают участие в диверсионных вылазках против приграничных населенных пунктов России. "Во время недавнего диверсионного нападения бандеровцев на Грайворонский район Белгородской области, как сообщают местные жители, они отчетливо различали английскую и польскую речь", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ.

Украина - новый Афганистан

Она также обратила внимание на слова бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который недавно заявил, что президент Украины Владимир Зеленский превратил страну в новый Афганистан. "Нам остается только согласиться с этим утверждением и констатировать, что украинцы были нагло и жестоко обмануты Зеленским и его подельниками", - подчеркнула Захарова. По ее словам, жители Украины, голосуя за Зеленского на президентских выборах весной 2019 года, рассчитывали на национальное примирение, прекращение преследования всего русского, восстановление сотрудничества с РФ и процветание своей страны, "а получили воинствующий тоталитарный нацистский режим, полностью управляемый извне".