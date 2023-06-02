Отменено строительство больших научно-исследовательских судов проекта 23460

Как сообщила газета "Ведомости" в материале Германа Костринского, Алексея Полухина и Алексея Никольского "Минсельхоз отказался от строительства трех больших научных судов", Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отказалось от строительства трех крупнотоннажных научно-исследовательских судов (НИС) общей стоимостью более 70 млрд рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту постановления Правительства Российской Федерации об изменениях в государственную программу "Развитие рыбохозяйственного комплекса", размещенному на портале regulation.gov.ru. В проекте постановления предлагается сохранить планы по строительству к 2030 году семи НИС вместо изначально планировавшихся десяти, исключив из программы три крупнотоннажных судна.

Изображение морского крупнотоннажного научно-исследовательского судна проекта 23460 разработки АО "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева" (с) Федеральное агентство по рыболовству

В тексте записки говорится, что Министерство обороны России в 2023 г. "не подтвердило заинтересованность" в перепроектировании, строительстве и эксплуатации морских крупнотоннажных НИС. Строительство этих судов в существующих размерах и "с наличием спроектированного спецоборудования" для рыбохозяйственного комплекса нецелесообразно, указано в документе. В приоритете оставлено строительство среднетоннажных судов, которые "повысят эффективность и потенциал" научных исследований.

В ноябре 2021 г. Минсельхоз выпустил проект постановления правительства о финансировании строительства головного крупнотоннажного НИС из бюджета. Строительство должно было начаться в 2022 г., в течение года заказчик проекта ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) должен был получить первые 900 млн руб., весь проект оценивался в 23,5 млрд руб.

"Применение новых судов позволит дополнительно рекомендовать к вылову в исключительных экономических зонах России не менее 400 000 т различных видов водных биоресурсов, а с учетом расширения российского присутствия в конвенционных районах - не менее 600 000 т", - говорилось тогда в пояснительной записке к постановлению.

Об износе флота НИС советской постройки и необходимости строить новые неоднократно заявлял руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. НИС необходимы для исследования ареалов обитания рыбы в территориальных водах и формирования прогнозов по вылову.

Представитель Росрыболовства не прокомментировал ситуацию с крупнотоннажными НИС, но рассказал, что в управлении ВНИРО сейчас более 300 плавсредств, включая маломерные. Из них 18 находятся под надзором Российского морского регистра, пять из них водоизмещением более 2000 т. "Как правило, это суда, построенные в конце XX в. Научные суда регулярно проходят капремонт и модернизацию, что позволяет продлить срок службы", - добавил собеседник.

Строительство больших НИС должно было вестись по проекту 23460, разработанному ЦКБ им. Алексеева. На заказ рассчитывала петербургская "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), специализирующаяся на создании надводных военных кораблей. Об интересе к проекту публично заявлял гендиректор верфи Игорь Орлов (бывший губернатор Архангельской области).

Представитель ОСК отказался от комментариев. Источник "Ведомостей" в компании утверждает, что за минувшие полтора года контракт на строительство больших НИС "так и не был заключен ни с одним из заводов" в ее периметре. Представитель Минсельхоза переадресовал вопросы в Росрыболовство. "Ведомости" направили запросы в Минобороны, Минпромторг, ВНИРО.

В конце 2021 г. на Невском судостроительно-судоремонтном заводе ОСК в Шлиссельбурге было заложено два среднетоннажных НИС проекта 17050 стоимостью по 5,9 млрд руб. Дата закладки следующих судов серии на данный момент неизвестна.

После введения санкций зарубежные поставщики оборудования на строящиеся суда отказались выполнять обязательства и не поставили уже оплаченное оборудование для двух НИС проекта 17050, отметил представитель Росрыболовства. К работе над новым проектом привлечены "ОСК-Движение" и ПКБ "Петробалт", пояснил он. "За прошедший год разработан и согласован со всеми участниками новый проект НИС, в котором вместо импортного оборудования используются отечественные приборы и элементы. Строящиеся суда точно соответствуют требованиям контракта", - утверждает собеседник.

Источник "Ведомостей" на одном из судостроительных предприятий Санкт-Петербурга утверждает, что контракт на строительство больших НИС должна была получить не "Северная верфь", а "Адмиралтейские верфи" ОСК - более крупный завод в Петербурге. По мнению собеседника, на "Адмиралтейские верфи" потеря НИС не должна повлиять. У них достаточно заказов как по линии Минобороны, так и по относительно новой рыболовной тематике, поясняет он. А вот "Северной верфи" такой заказ, по его словам, не помешал бы с учетом того, что компания "Норебо" забирает у них значительную часть рыболовных судов ("Ведомости" писали об этом 1 марта 2023 г.). "В этом году на заводе могут увеличиться простои, что чревато оттоком кадров на другие верфи, которые традиционно испытывают кадровый голод", - добавил собеседник.

Источник в одной из рыбопромышленных компаний говорит, что верфи, способные строить крупнотоннажные суда, сейчас перегружены, в том числе первым этапом программы инвестквот ("квоты под киль", когда рыбопромышленники получают квоты на вылов после строительства нового судна. - "Ведомости"). По его словам, дополнительные проблемы создают санкции, которые ограничивают число поставщиков элементной и агрегатной базы.

В советские времена все крупные НИС были двойного назначения, их строительство подверстывалось под участие в различных программах в интересах Министерства обороны, напоминает научный редактор журнала "Экспорт вооружений" Михаил Барабанов. Теперь это, видимо, не так, предполагает эксперт. По словам заместителя директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Максима Шеповаленко, разведывательные корабли, которые предлагалось построить на базе крупнотоннажных НИС, относятся к "кораблям мирного времени".

Со стороны bmpd напомним, что в феврале 2022 года Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении в 2022 - 2025 годах федеральному государственному бюджетному научному учреждению "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (ВНИРО) из федерального бюджета субсидии в размере 23,459 млрд рублей на строительство головного морского крупнотоннажного научно-исследовательского судна проекта 23460 мощностью 13,92 МВт. Завершить строительство судна планировалось в 2025 году со вводом его в эксплуатацию в 2026 году.

Постройка этого судна должна была стать первым этапом реализации утвержденной в рамках поручения Президента Российской Федерации программы строительства для Федерального агентства по рыболовству (Росрыболоства) трех морских научно-исследовательских судов (НИС), эксплуатантом которых должно выступать ВНИРО. Проектирование такого судна проекта 23460 уже довольно длительное время вело АО "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева" ("ЦКБ по СПК", Нижний Новгород) по заказу Росрыболовства в рамках госпрограммы Минпромторга по развитию судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы.

Проект судна 23460 разработки ЦКБ по СПК под условным названием "Ростислав Алексеев" (в честь бывшего руководителя ЦКБ по СПК) был впервые публично представлен в декабре 2018 года в рамках VIII международного форума "Арктика: настоящее и будущее". Тогда же сообщалось, что Росрыболовство приняло проект и рабочую документацию судна, выполненные ЦКБ по СПК, причем документы были одобрены Российским морским регистром судоходства 3 апреля 2018 года. Уточненный вариант проекта 23460 был представлен на Международном военно-морском салоне МВМС-2019 в Санкт-Петербурге летом 2019 года.

Судно проекта 23460 предназначено для выполнения комплексных океанографических и рыбохозяйственных исследований, изучения океанологических условий формирования биологической и промысловой продуктивности вод в районах исследований. Для этого НИС оборудовано научным, лабораторным, рыбопромысловым и рыбоперерабатывающим комплексом. На судне предусмотрено размещение вертолета, беспилотного летательного аппарата, батискафа и телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. Пропульсивный комплекс судна включает в себя две полноповоротные винторулевые колонки и два носовых подруливающих устройства. Предполагается, что судно сможет эксплуатироваться в любой зоне бассейна Мирового океана, в том числе в Антарктике и в Арктике, в соответствии с классом судна.

Проектные характеристики:

Длина габаритная - 121,21 м

Ширина габаритная - 27,2 м

Осадка - 8,0 м

Водоизмещение - 14000 тонн

Скорость полного хода - 15 уз.

Скорость малошумного хода - 8-11 уз

Численность научной группы - 76 чел.

Численность экипажа - 28 чел.

Судя по всему, отказ от программы строительства трех НИС проекта 23460 является еще одним свидетельством того, что в условиях все более затягивающейся войны и всобъемлющих западных санкций Россия будет сталкиваться со все большей нехваткой финансовых и технологических ресурсов для реализации сколько-нибудь масштабных гражданских программ.