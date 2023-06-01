Подписан контракт на постройку судна атомно-технологического обслуживания проекта 22770

Как сообщило АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), 25 мая 2023 года ФГУП "Росатомфлот" (предприятие Госкорпорации "Росатом") и АО "Балтийский завод" (Санкт-Петербург, входит в состав ОСК) подписали контракт на строительство многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО) проекта 22770.

Рендерное изображение многофункционального судна атомно-технологического обслуживания проекта 22770 (с) АО "ЦКБ "Айсберг"

Распоряжением Правительства Российской Федерации АО "Балтийский завод" было определено единственным исполнителем государственного контракта на строительство многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО). Оно предназначено для выполнения полного комплекса работ по перезарядке ядерных энергетических установок действующих атомных ледоколов, а также ПАТЭС "Академик Ломоносов" (и в перспективе - модернизированных плавучих энергоблоков).

"Многофункциональное судно атомно-технического обеспечения обеспечит должное функционирование современной ледокольной группировки. Финансирование его строительства предполагается по схеме: 50% за счет средств бюджета Российской Федерации, 50% за счет инвестиционной программы Госкорпорации "Росатом". Строительство предусмотрено в соответствии с Планом развития Севморпути на период до 2035 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации, планируемый срок сдачи - 2029 год", - подчеркнул в своем обращении статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Переход на контракты полного жизненного цикла - это современная тенденция в очень многих отраслях. Поэтому, строя сегодня атомные ледоколы, надо одновременно думать о том, как эффективно и экономично проводить их техобслуживание через 10, 20, 30 лет. Начиная строить многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания, мы хотим обеспечить долгую и безопасную эксплуатацию атомных ледоколов, ПЭБов и вообще всего "Атомфлота", - отметил генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

"Судно атомно-технологического обслуживания проекта 22770 является важным объектом для инфраструктуры Росатомфлота, - сказал и.о. генерального директора ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица. - Перед этим судном будет стоять множество задач: обеспечение операций по перезарядке реакторов атомных ледоколов, хранение свежего и отработавшего ядерного топлива".

МСАТО проекта 22770 предназначено для проведения следующих основных технологических операций:

- выгрузка отработанного ядерного топлива из реакторных установок обслуживаемых судов;

- загрузка свежего ядерного топлива в реакторные установки обслуживаемых судов;

- прием, хранение и выдача жидких радиоактивных отходов, образующихся в процессе эксплуатации судовых реакторных установок, а также в процессе перегрузки ядерного топлива;

- выдержка отработавших тепловыделяющих сборок с целью снижения остаточных тепловыделений;

- загрузка выдержанных отработавших тепловыделяющих сборок в транспортные контейнеры для передачи на переработку;

- дезактивация съемного оборудования судовых реакторных установок и перегрузочного оборудования.

Основные характеристики судна МСАТО:

Длина - 158,8 м,

Ширина - 26 м.

Осадка 7,5 м.

Мощность ГЭУ - 9,28 МВт (на валах)

Водоизмещение - 22 661 тонна.

Скорость - 12 узлов.

Класс ледовых усилений корпуса: - Arc5.

Со стороны bmpd напомним, что распоряжением Правительства Российской Федерации №4321-р от 29 декабря 2022 года было предписано осуществление в 2023 - 2029 годах бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в строительство головного многофункционального судна атомно-технологического обслуживания со сроком ввода судна в эксплуатацию в 2029 году (мощность, подлежащая вводу в эксплуатацию, - 9,28 мегаватта). Общая стоимость судна определена в 24,798475 млрд рублей, а объем бюджетных инвестиций в его постройку в указанный период - в 12,3992375 млрд рублей.

Новое многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания (МСАТО) проекта 22770 предназначено для замены эксплуатирующегося на данный момент судна атомно-технологического обслуживания "Имандра" проекта 1948 (в строю с 1980 года). Разработку технического проекта 22770 АО "ЦКБ "Айсберг" завершило в 2018 году в рамках государственного контракта, заключенного с Министерством промышленности и торговли России стоимостью 489,5 млн руб. В октябре 2022 года ФГУП "Атомфлот" выдало ЦКБ "Айсберг" дополнительный контракт на сумму 249,998 млн руб на проведение к 31 мая 2023 г. корректировки технического проекта 22770 с целью "исключения из состава МСАТО оборудования иностранного производства, поставка которого в настоящий момент в РФ прекращена".

Руководство ФГУП "Атомфлот" заявляло, что, с учетом планов строительства плавучих АЭС, до 2035 года потребуется строительство трех МСАТО проекта 22770.

Рендерное изображение многофункционального судна атомно-технологического обслуживания проекта 22770 (с) АО "ЦКБ "Айсберг"