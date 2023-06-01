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РИА Новости

Мишустин заявил о многократном увеличении выпуска продукции для нужд СВО

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Российские военнослужащие
Российские военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости

Мишустин: предприятия ОПК многократно увеличили выпуск продукции для нужд спецоперации

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России работает в режиме максимальной загрузки - выпуск продукции для нужд спецоперации увеличен многократно, при этом идет совершенствование образцов вооружения и техники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Особое направление, которое сейчас работает в режиме максимальной загрузки, - это оборонно-промышленный комплекс. Его предприятия многократно увеличили выпуск продукции, нужной для проведения специальной военной операции", - сказал премьер в видеообращении к участникам коллегии Минпромторга.

"Параллельно с выполнением целевых заданий идет непрерывное совершенствование образцов вооружения и техники. Хотел бы поблагодарить всех, кто трудится на оборонных заводах", - добавил Мишустин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОПК АО
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