Американский предприниматель Илон Маск прибыл в Пекин, где с ним встретился глава МИД КНР

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Известный американский предприниматель Илон Маск продолжает демонстрировать полную независимость и своего рода неподчинение продвигаемой нынешним президентом США и его администрацией внутренней и внешней политике Белого дома. С момента приобретения крупной соцсети, сам Маск, независимые журналисты уже неоднократно публиковали материалы, разоблачающие нарушение американских законов семьей Байдена и его приближенными. Да и по поводу украинского конфликта у непокорного миллиардера существует свое мнение, не совпадающее с официальной позицией Вашингтона.

И вот новый демарш, теперь уже международного уровня, от Маска. Американский миллиардер, не считаясь с постоянно нарастающим антагонизмом между Пекином и Вашингтоном, впервые за три года посетил Китай. Отправился он туда вроде как для посещения завода Gigafactory Shanghai, производящего автомобили Tesla в Шанхае. Что вполне себе нормально, ведь КНР является вторым по величине рынком после США для ведущего производителя электромобилей.

Но Маск не был бы самим собой, если бы ограничился только интересами бизнеса. В Пекине американский предприниматель сегодня уже встретился с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. И это при том, что в этот же день представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге косвенно подтвердила отказ китайского министра обороны Ли Шанфу от встречи с американским коллегой Ллойдом Остином на полях предстоящего в Сингапуре регионального форума по безопасности «Шангри-Ла диалог».

Во время общения с главой МИД КНР Маск особо отметил «высокое трудолюбие сотрудников китайских компаний». По словам предпринимателя, компания Tesla выступает против разрыва цепочек производства и поставок между странами, и готова продолжать расширять свой бизнес в Китае. Маск уверен, что Соединенные Штаты и Китай имеют очень много связей в различных сферах, интересы двух государств «неотделимы друг от друга, как сиамские близнецы».

В свою очередь, Цинь Ган подчеркнул, что развитие Китая дает новые возможности для всего мира, китайское руководство и дальше будет проводить открытую политику в отношении иностранных компаний, включая Tesla. Представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге сообщила, что Пекин позитивно смотрит на инвестиции предприятий с иностранным капиталом, которые способствуют экономическому развитию КНР.

В апреле руководство компании Tesla сообщило, что построит крупный завод по производству аккумуляторов Megapack в Шанхае с заявленным объемом выпуска до 10 тысяч единиц продукции в год.