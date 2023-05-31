Более 30 боевых кораблей НАТО и 3,7 тыс. морпехов прибудут в Эстонию на учения

Таллин. 30 мая. ИНТЕРФАКС - В Эстонию прибудут более 30 боевых кораблей НАТО для участия в крупнейших в этом году военно-морских учениях в Балтийском море Baltops 23, сообщил во вторник главный штаб Сил обороны.

"Учения Baltops станут для нас историческим событием, поскольку до сих пор Эстония никогда не принимала такого количества кораблей НАТО. Учения Baltops 23 демонстрируют готовность союзников защищать акваторию Балтийского моря, а также показывают чрезвычайную важность проведения занятий в наших водах", - заявил командующий военно-морскими силами Эстонии коммодор Юри Саска.

Для участия в учениях, которые начнутся в субботу в Таллине, прибывают корабли из США, Швеции, Польши, Голландии, Италии, Германии, Великобритании, Франции, Дании, Испании, Литвы, Латвии, Финляндии и Норвегии.

Крупнейший участвующий корабль - USS Mount Whitney (LCC 20), флагман 6-го флота США.

Во вторник в Таллин прибыли первые корабли. Французский корвет Commandant Blaison (F793) пришвартовался в порту Беккери-Меерус, а британский десантный корабль HMS Albion (L14) пришвартовался в Старом порту Таллина.

Корабли выйдут из портов 4 июня, а первые совместные учения в эстонских водах состоятся 5 июня. Во время учений корабли будут швартоваться в Таллине в Минной гавани, гаванях Ванасадам, Хундипеа, Беккери-Меэрус, а также в порту Мууга.

Ежегодные широкомасштабные международные учения Baltops проводятся с 1972 года. Их целью является отработка гибкости стран-участниц при проведении сухопутных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря. За организацию учений отвечает 6-й флот ВМС США.