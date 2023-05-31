Глава ВКС КСИР анонсировал показ созданной в Иране гиперзвуковой баллистической ракеты

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Иранские военные скоро намерены продемонстрировать созданное отечественным ОПК новейшее гиперзвуковое оружие. Глава Воздушно-космических сил (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде анонсировал показ созданной в Иране гиперзвуковой баллистической ракеты.

Об этом сообщает ряд иранских СМИ.

Ракета имеет высокую скорость и может маневрировать в атмосфере и вне ее

- заявил военачальник.

Если заявленные генералом характеристики подтвердятся, то скорость данной ракеты примерно равна скорости российского «Кинжала», которая составляет 10-12 Маха, и даже немного ее превышает, достигая 13 Маха.

Хаджизаде утверждает, что новейшее иранское средство поражения способно преодолевать любую противоракетную оборону вероятного противника.

Эта ракета нацелена на противоракетные системы противника и является большим скачком в развитии ракетной техники

- утверждает генерал.

О разработке данного вооружения иранский военачальник впервые рассказал осенью 2022 года. Когда оно поступит в войска, это станет для Израиля серьезным поводом для беспокойства.

А на прошедшей неделе военные Ирана продемонстрировали свою новую баллистическую ракету «Хайбер», которая относится к серии «Хорремшехр». Ее максимальная дальность поражения составляет две тысячи километров. Ракета оснащена двигателем на жидком топливе и способна нести боеголовку массой до полутора тонн.