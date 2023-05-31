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РИА Новости

Песков: атака на Москву – ответ на удары по центру принятия решений

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Кремль
Кремль.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Песков назвал атаку беспилотников на Москву ответом на удары по центру принятия решений

МОСКВА, 30 мая/ Радио Sputnik. Атака беспилотников на Москву была организована киевским режимом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов, как в Кремле могут прокомментировать сообщения в соцсетях, что дроны целились в направлении Рублевского шоссе.

"Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на весьма эффективные наши удары по центру, одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье", – цитирует Пескова РИА Новости.

В этой связи он обратил внимание, что произошедшее в очередной раз подтверждает необходимость продолжения спецоперации и достижения поставленных Россией целей.

Песков не стал отвечать на вопрос, откуда были запущены беспилотники, подчеркнув, что выяснить это предстоит спецслужбам и правоохранительным органам.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что обращение Владимира Путина к гражданам в связи с атакой украинских БПЛА на Москву пока не планируется.

Российский лидер в онлайн-режиме получал всю оперативную информацию о ситуации от руководства Минобороны, МЧС, Москвы и Подмосковья, подчеркнул Песков.

"Сегодня рабочий день совсем рано начался у президента. Он получал в прямом режиме информацию и по линии Министерства обороны, и по линии соответствующих ведомств, информацию от мэра Москвы, губернатора Подмосковья, от МЧС", – сказал он журналистам.

На вопрос, как в Кремле оценивают защищенность столицы, представитель Кремля ответил, что "системы ПВО и Минобороны сработали хорошо".

"Я не могу комментировать вопросы защищенности столицы. Я могу лишь повторить, что министерство обороны сработало хорошо. ПВО сработала хорошо", – цитирует пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.

Он также высоко оценил оперативные и грамотные действия руководства Москвы и Подмосковья в сложившейся ситуации.

Во вторник утром стало известно, что на два жилых дома, расположенных на улице Атласова и Ленинском проспекте в Москве, упали беспилотники самолетного типа.

По словам мэра города Сергея Собянина, здания получили незначительные повреждения, жителей нескольких подъездов в двух домах, на которые упали летательные аппараты, эвакуировали. Градоначальник добавил, что в результате происшествия никто серьезно не пострадал, за медицинской помощью обратились два человека.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в свою очередь сообщил, что еще несколько летательных аппаратов были сбиты системой ПВО на подлете к столице.

Минобороны РФ со своей стороны заявило, что в атаке было задействовано восемь БПЛА самолетного типа и "все беспилотники противника поражены".

Радио Sputnik также сообщило, что жители атакованных дронами домов в Москве стали возвращаться в квартиры.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Персоны
Путин Владимир
Собянин Сергей
Проекты
БПЛА
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