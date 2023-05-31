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ТАСС

Кулеба после взрывов в Киеве вновь попросил НАТО нарастить поставки оружия на Украину

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: Fabrizio Bensch/ Pool via AP

Дмитрий Кулеба добавил, что Киев "работает над этим"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник в очередной раз попросил страны Запада нарастить поставки вооружений Киеву. Об этом министр заявил в Twitter, комментируя произошедшие в понедельник и в ночь на вторник взрывы на Украине.

"Может быть только один ответ на каждую российскую атаку, направленную на истощение украинской противовоздушной обороны: наращивание производства и поставок систем ПВО и вооружений со стороны партнеров из ЕС и НАТО. И мы над этим работаем", - написал Кулеба.

Накануне и ночью сообщалось о взрывах в украинской столице и других городах страны, власти заявляли о работе ПВО. При этом украинские СМИ публиковали фото и видео упавших обломков ракет ПВО и сообщали, что система противовоздушной обороны работает хаотично, выпуская без надобности весь имеющийся запас ракет, что приводит к убыткам, исчисляющимся миллионами долларов. 

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Страны
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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