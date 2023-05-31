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ТАСС

Дания инвестирует в оборону рекордные $20,5 млрд в ближайшие 10 лет

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Военнослужащие ВС Дании
Военнослужащие ВС Дании.
Источник изображения: TASS/EPA/TOMS KALNINS

Королевство также намерено выделить Киеву средства в общей сложности на сумму примерно $4,7 млрд до 2028 года

СТОКГОЛЬМ, 30 мая. /ТАСС/. Дания намерена в ближайшие 10 лет инвестировать в расходы на оборону рекордную сумму в 143 млрд датских крон (порядка $20,5 млрд). Об этом сообщается в распространенном во вторник заявлении министерства обороны королевства.

По данным ведомства, правительство намерено достичь выполнения целей НАТО по расходам на оборону в размере 2% от ВВП как минимум к 2030 году. "Мы должны стать сильнее перед лицом новой серьезной картины угроз, которую мы изучаем в настоящее время, - приводит ведомство слова исполняющего обязанности министра обороны королевства Троэльса Лунда Поульсена. - Правительство значительно укрепит оборону Дании, выделив на нее порядка 143 млрд крон в следующие 10 лет, неуклонно расширяя рамки для новых инициатив с 2024 года". В заявлении министерства указано, что эта сумма является исторической.

Поульсен также отметил, что Дания намерена продолжать оказывать поддержку Украине. По его словам, королевство выделит Киеву средства в общей сложности на сумму 32,6 млрд датских крон (примерно $4,7 млрд) до 2028 года. 

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Страны
Дания
Украина
Проекты
NATO
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