Власти хотят простить россиянам 2 триллиона долгов по кредитам. Кому повезет и кто за это заплатит?

Россиян, которые берут кредиты, становится всё больше, а соответственно, увеличивается и количество должников. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в январе-марте у них находилось 14,4 миллиона исполнительных производств о кредитных долгах на общую сумму в 2 триллиона рублей. Об этой ситуации узнали власти и стали предлагать свои пути решения — от освобождения от уплаты процентов и неустоек до полной кредитной амнистии. Правда, эта амнистия должна будет распространяться не на всех неплательщиков. Кому в итоге намереваются простить все долги и кто будет за это платить?

Почему так много долгов

Как сообщили «Известиям» в ФССП, количество исполнительных производств по кредитным долгам в I квартале этого года на 25% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Задолженность по 32% дел уже собрана приставами (полностью или частично), а по 34,4% взыскание обращено на зарплату и другие доходы должников. Все остальные дела находятся на исполнении. 2 триллиона долгов по этим делам — сумма внушительная, но не удивительная, поскольку она сопоставима с тем, что было в аналогичные периоды 2020–2022 годов.

По состоянию на 1 апреля наибольшее количество неплательщиков приходится на Башкортостан, Краснодарский и Красноярский края, а также на Московскую и Свердловскую области. Как заявили в ФССП, основными проблемами должников становится низкая платежеспособность (те, у кого есть еще долги по налогам и коммуналке), закредитованность и отсутствие обеспечения залогом выданных займов. Кроме того, у некоторых неплательщиков в активе есть и многочисленные решения судов о возврате долга в пользу банка, по услугам ЖКХ, алиментам, ущербу и другим требованиям.

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Экономист Константин Селянин отметил, что ситуация с кредитными долгами копится уже несколько лет и близка к критической.

— Есть 14 с лишним миллионов должников, которые не в состоянии платить по кредитам, это десятая часть населения страны, — рассуждает экономист. — Можно уверенно говорить о том, что как минимум 20% кредитов уже не обслуживаются, это просроченная или просуженная задолженность. Сколько еще кредитов в аналогичном или близком к этому состоянии, понять сложно. Но эти цифры говорят о грядущем коллапсе, жесточайшем кредитном кризисе, когда давление становится настолько избыточным, что людям надо решать: либо накормить детей, либо заплатить банку. Логично, что банки в таких случаях остаются без ничего.

Что предлагают делать власти

После новостей о том, что у россиян накопилось 2 триллиона долгов по кредитным исполнительным производствам, власти предложили сразу несколько путей решения этой проблемы. Председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в своем телеграм-канале написала, что в этой ситуации нужно провести кредитную амнистию для неплательщиков:

— В этой ситуации стране необходима в том числе полноценная кредитная амнистия, а также ликвидация всех частных кредитных организаций с одновременным созданием единого Государственного банка по аналогии с советским Сбербанком (а не нынешним Сбером). Иные варианты означают дальнейшее погружение в трясину.

Останина объяснила Городским порталам, что амнистию должны получить не все должники, а только те, кто брал социальные кредиты:

— Понятное дело, это не те, кто брал деньги на покупку золота, бриллиантов, роскошных автомобилей. В первую очередь, это социальные неплательщики — те, кто обращается за социальными кредитами. Их мотивы обращения за кредитами понятны: нужно оплатить учебу ребенку, операцию родственнику или близкому человеку. Иногда и вовсе берут кредиты, чтобы дожить от зарплаты до зарплаты.

К масштабной кредитной амнистии призвал также и руководитель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, «вытянуть» миллионы россиян из безнадежных долгов можно только при участии государства.

— Согласно нашему законодательному предложению, люди с невысокими или резко сократившимися доходами, люди, столкнувшиеся с безработицей, инвалидностью, освобождаются от уплаты всех процентов и неустоек по займу на срок до 20 лет. В амнистируемый период они выплачивают лишь «тело» кредита. А это гораздо более посильные обязательства, — предложил Миронов.

Также, по словам главы «СР», нужно снизить ставки по банковским займам и ликвидировать микрофинансовые организации:

— Мы неоднократно призывали Центробанк снизить ставки по ипотеке, особенно для семей с детьми, — напомнил Сергей Миронов. — Кроме того, давно пора ликвидировать МФО, которые, несмотря на некоторые ограничения, продолжают накручивать бешеные проценты по займам. Нужно упразднять этот хищный институт ростовщичества и запускать линию государственных, социальных микрозаймов — для уязвимых категорий населения по ставке не выше 5%.

По словам Нины Останиной, источники средств для того, чтобы закрыть долги социальных неплательщиков, уже есть — нужно лишь грамотно распределить сами деньги:

— Источники у нас есть, осталось просто помочь людям, которые вынужденно в эти кредиты залезли. Во-первых, у нас есть Фонд национального благосостояния, во-вторых, есть поступления в бюджет от конфискации имущества коррупционеров. Госдумой уже принят во втором чтении закон о том, чтобы направлять эти средства в бюджет, я внесла туда поправку о том, чтобы эти деньги направлялись адресно на жилье сиротам. Другой рукой я бы, честное слово, на месте правительства приняла решение о том, чтобы погасить кредиты вот этим людям.

Экономист Константин Селянин считает, что предложенные властями выходы из ситуации не решают проблему, а только оттягивают неизбежное.

— Допустим, обсуждается возможность кредитной амнистии, списания части долгов, как это сделали для участников СВО. Это сделали за счет банков. Банковская система за прошлый год показала мизерную доходность только благодаря чудесному рывку Сбербанка в IV квартале. Для банков это очень тяжелое бремя — списывать кредиты для кого бы то ни было, — рассуждает Селянин. — Если говорить о кредитных каникулах, то нужно понимать, что это тоже только отсрочит ситуацию на несколько месяцев. Если каким-то образом списывать кредиты, то вопрос — за чей счет? Если за счет банков, тогда придет крах всей банковской системе. Если за счет государства, то нужно помнить, что в этом году уже жестокий дефицит бюджета — 3,5 триллиона рублей за первые четыре месяца, денег брать неоткуда. Кроме того, возникает вопрос социальной справедливости — почему за ошибки должников придется платить сознательным гражданам?

Какие еще есть выходы

По мнению экономиста Константина Селянина, коллапс на кредитном рынке уже практически неизбежен, и серьезных достижимых в краткосрочной перспективе мер, которые могли бы исправить положение, попросту нет. Единственное возможное решение — ликвидировать саму причину возникновения кризиса. Она заключается в том, что за последние 10 лет доходы россиян не росли.

— Последний рост доходов был зафиксирован в 2013 году. В остальные годы они либо падали, либо росли в пределах статистической погрешности. В прошлом году каким-то чудом ЦБ зафиксировал падение на 0,1–0,2 процента, — объяснил эксперт. — Давать кредиты людям, которые бедны и становятся беднее, — очень опасная тактика для банков. Ее надо прекращать, ничем хорошим она не закончится — всё равно кредиты окажутся дефолтными, и банкам придется что-то с этим делать. Для того чтобы ликвидировать причину долгового кризиса, нужен заметный рост доходов россиян, тогда они смогут обслуживать кредиты.

Также, по словам экономиста, еще одна важная вещь — ужесточение процедуры выдачи кредитов, чтобы их физически не могли получать люди, которые не могут их выплачивать или находятся в критической ситуации.

— Это не помощь, потому что возвращать придется больше намного, а доходы не растут — неоткуда им взяться, — резюмировал Константин Селянин.

Виктор Старцев. Журналист национальной редакции