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Известия.ru

WSJ сообщила об официальном отказе Пекина от встречи министров обороны Китая и США

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Источник изображения: Фото: AP Photo/Manish Swarup

Китай официально проинформировал США об отказе от встречи министров обороны стран в Сингапуре. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщила The Wall Street Journal (WSJ).

«Китай отклонил просьбу США о проведении встречи между их руководителями оборонных ведомств в кулуарах ежегодного форума по безопасности в Сингапуре в предстоящие выходные, сообщил Пентагон 29 мая», — пишет издание.

Таким образом, делает вывод газета, Китай продемонстрировал границы предварительного сближения между двумя державами.

Ранее США предложили провести встречу главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Китая Ли Шанфу в Сингапуре. Как заявлял в четверг, 25 мая, помощник главы минобороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер, министр обороны Остин «верит в важность открытых линий связи с КНР», которые США и стремились создать.

Он посетовал, что было немало трудностей, «когда США предлагали телефонные звонки, встречи, диалоги», сказал он во время мероприятия, организованного Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Тогда же он отметил, что ответа от китайской стороны так и не поступило.

В свою очередь, Financial Times со ссылкой на источники писала о том, что встреча Остина с его китайским коллегой в Сингапуре маловероятна из-за американских санкций против главы минобороны КНР.

Источники газеты утверждали, что не видят перспектив отмены санкций против главы минобороны КНР.

5 мая агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон пытается добиться встречи министра обороны Ллойда Остина с его коллегой из КНР Ли Шанфу. При этом указывалось на то, что встреча с китайским министром обороны в любом случае «будет неловкой для обеих сторон», поскольку США ввели санкции против Ли еще в 2018 году.

Отношения между США и Китаем резко обострились после визита Пелоси на Тайвань в августе прошлого года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

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Страны
Китай
Сингапуp
США
Тайвань
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