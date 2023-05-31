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ТАСС

Подоляк заявил о намерении создать демилитаризованную зону в регионах РФ рядом с Украиной

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Источник изображения: Sergei Kholodilin/ BelTA Pool Photo via AP

Ее ширина составит до 120 км, и первоначально там разместится иностранный контингент, сообщил советник главы офиса украинского президента

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что в рамках урегулирования конфликта необходимо будет создать на территории граничащих с его страной российских регионов демилитаризованную зону шириной до 120 км, в которой первоначально разместится иностранный контингент.

"Обязательным будет создание демилитаризованной зоны в 100-120 км. <...> По всей вероятности, на первом этапе - с обязательным международным контрольным контингентом", - написал он в понедельник в Twitter.

Подоляк утверждает, что в ходе урегулирования такая зона может появиться в Белгородской, Брянской, Курской областях, граничащих с Украиной, а также на территории Ростовской области.

Ранее о возможности создания между Украиной и Россией демилитаризованной зоны шириной в 100 км заявлял начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. На вопрос о практичности создания такой зоны Буданов отвечал, что "это зона, с которой невозможно поражение обычными средствами".

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. Одновременно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главным препятствием на этом пути являются законодательно закрепленная указом президента Украины Владимира Зеленского 30 сентября 2022 года невозможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, "а также инициативы украинского лидера, свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий", включая требование вывода российских войск из новых регионов страны. 9 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит никакого желания украинской стороны начинать серьезный разговор по урегулированию. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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