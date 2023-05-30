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ТАСС

Рогозин: ВСУ вновь применили химоружие при обстреле позиций РФ на запорожском направлении

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Руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин
Руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

По словам руководителя научно-технического центра "Царские волки", содержимое снарядов вызывает у бойцов слезотечение и удушье

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Украинские подразделения вновь применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций на запорожском направлении. Об этом в понедельник ТАСС сообщил руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

Специалисты научно-технического центра сейчас работают на запорожском направлении. "По нашей первой линии обороны противник применяет дроны-камикадзе и <…> химические боеприпасы - снаряды, начиненные химией", - сказал Рогозин, уточнив, что такие снаряды были применены в том числе в понедельник.

По его словам, содержимое снарядов вызывает у бойцов слезотечение и удушье. Рогозин добавил, что обстрелы химическими боеприпасами ведутся практически ежедневно.

21 апреля председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили химическое оружие на запорожском направлении при помощи беспилотника, пострадал один военнослужащий. 

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Рогозин Дмитрий
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