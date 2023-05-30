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НАСА и Boeing пообещали запустить Starliner в срок

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA/Aubrey Gemignani

НАСА и Boeing, несмотря на соображения безопасности, пообещали запустить космический корабль Starliner с экипажем в ранее намеченный срок. Об этом сообщает SpaceNews.

Согласно изданию, представители американского космического агентства и аэрокосмической компании, работающие над космическим кораблем, заверили, что продолжают подготовку к намеченной на июль миссии, несмотря на «возникающие проблемы» и опасения, поднятые комиссией по безопасности.

Так, в опубликованном совместном заявлении стороны утверждают, что завершили сертификацию миссии на 95 процентов, а также работают над устранением возможных рисков, в частности связанных с утечкой в топливной системе, проблеме с клапаном в системе терморегулирования, огнеустойчивости электропроводки и эффективности парашютной системы.

Между тем в НАСА и Boeing не исключили переноса срока пилотируемого полета Starliner, если того потребуют соображения безопасности.

Ранее SpaceNews со ссылкой на председателя комиссии по безопасности НАСА Патриции Сандерс сообщило, что НАСА и Boeing могут не успеть закрыть известные проблемы с космическим кораблем Starliner ко времени его первого пилотируемого полета, запланированного на 21 июля.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Boeing
NASA
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