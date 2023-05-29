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В США допустили небезопасность космического корабля Starliner

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Источник изображения: Starliner

НАСА и Boeing могут не успеть закрыть известные проблемы с космическим кораблем Starliner ко времени его первого пилотируемого полета, запланированного на 21 июля, допустила председатель комиссии по безопасности НАСА Патриция Сандерс. Об этом пишет SpaceNews.

Специалист призвала к глубокому изучению технических проблем Starliner, в связи с чем не стоит торопиться с его пилотируемым полетом. «На нем не следует летать до тех пор, пока риски безопасности не будут смягчены или приняты с широко открытыми глазами и с соответствующим убедительным техническим обоснованием», — заявила Сандерс.

Эксперт обратила внимание на необходимость сертификации парашютной системы, использующейся при приземлении космического корабля, отметила риски, связанные с программным обеспечением, и напомнила о проблемах с разрывом боковой стенки одного из аккумуляторов летательного аппарата.

В октябре издание сообщило, что убытки американской компании Boeing по программе пилотируемого космического корабля Starliner, который вместе с Crew Dragon должен стать заменой российского «Союз МС», выросли, приблизившись к 900 миллионам долларов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Boeing
NASA
Проекты
Союз ПКК
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