В США допустили небезопасность космического корабля Starliner

НАСА и Boeing могут не успеть закрыть известные проблемы с космическим кораблем Starliner ко времени его первого пилотируемого полета, запланированного на 21 июля, допустила председатель комиссии по безопасности НАСА Патриция Сандерс. Об этом пишет SpaceNews.

Специалист призвала к глубокому изучению технических проблем Starliner, в связи с чем не стоит торопиться с его пилотируемым полетом. «На нем не следует летать до тех пор, пока риски безопасности не будут смягчены или приняты с широко открытыми глазами и с соответствующим убедительным техническим обоснованием», — заявила Сандерс.

Эксперт обратила внимание на необходимость сертификации парашютной системы, использующейся при приземлении космического корабля, отметила риски, связанные с программным обеспечением, и напомнила о проблемах с разрывом боковой стенки одного из аккумуляторов летательного аппарата.

В октябре издание сообщило, что убытки американской компании Boeing по программе пилотируемого космического корабля Starliner, который вместе с Crew Dragon должен стать заменой российского «Союз МС», выросли, приблизившись к 900 миллионам долларов.