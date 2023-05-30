Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Киргизией о создании Объединенной региональной системы ПВО

ЦАМТО, 29 мая. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий Соглашение РФ и Киргизии о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение было подписано 16 августа 2022 года в городе Москве.

Согласно документу, стороны создают Объединенную региональную систему ПВО двух стран, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ, в целях совершенствования противовоздушной обороны в регионе.

В соответствии со статьей 10 соглашения, для размещения войск (сил) российской стороны, выделенных в состав Объединенной региональной системы ПВО РФ и Киргизии, в районе коллективной безопасности республика передает России во временное пользование на период действия документа на безвозмездной основе земельный участок площадью 5 га.

По статье 6 соглашения, координацию совместных действий войск (сил) Объединенной региональной системы ПВО, входящих в состав других региональных систем ПВО СНГ, осуществляет главнокомандующий Воздушно-космическими силами Вооруженных Сил РФ, управление совместными действиями войск (сил) системы ПВО РФ и Киргизии в районе коллективной безопасности осуществляет командующий Силами воздушной обороны Вооруженных Сил республики.

Стороны обеспечивают защиту полученных ими в ходе реализации настоящего соглашения сведений, составляющих гостайну государств.

Соглашение заключается сроком на пять лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода не уведомит другую сторону о своем намерении прекратить его действие, передает "РИА Новости".