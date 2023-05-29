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ТАСС

Лавров назвал слова Милли о невозможности Киева вернуть земли шагом к пониманию реальности

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Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Председатель объединенного Комитета начальников штабов Вооруженных сил США ранее заявил о невозможности обозримого возвращения Киевом всех территорий в границах 1991 года

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Слова председателя объединенного Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли о невозможности обозримого возвращения Украиной всех территорий в границах 1991 года - первый шаг к пониманию реальности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в воскресенье в Telegram-канале.

"Буквально сегодня я слышал выступление председателя объединенного Комитета начальников штабов (КНШ) [Вооруженных сил] США генерала Милли, который, так осторожно, но впервые из уст официального лица было сказано нечто, что не является безапелляционной поддержкой так называемой формулы мира Зеленского, - указал Лавров. - Он сказал, что, видимо, Украина не может рассчитывать на возвращение всех своих территорий в границах 1991 года в обозримой перспективе, - это шаг вперед к пониманию реальности на земле".

25 мая на пресс-конференции по итогам очередного заседания созданной Западом многонациональной группы по координации поставок оружия Украине Милли предположил, что Украина не сможет в ближайшее время вернуть военным путем утраченные территории, которые считает своими. По версии генерала, достичь стратегических целей по освобождению всех территорий, занятых российскими войсками, Киеву, "возможно, удастся военным путем, но, вероятно, не в ближайшее время". 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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