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ТАСС

Песков назвал позором для США слова сенатора Грэма об "инвестициях в смерть русских"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Линдси Грэм ранее заявил, что смерти русских в ходе конфликта на Украине - это "лучшая из инвестиций" Вашингтона

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что слова американского сенатора Линдси Грэма об "инвестициях в смерть русских" позорят Соединенные Штаты как государство.

"Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов", - сказал представитель Кремля. Его слова приводит в воскресенье Telegram-канал Shot.

На встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским сенатор Грэм заявил, что смерти русских в ходе конфликта на Украине - это "лучшая из инвестиций" Вашингтона. 

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Страны
Россия
США
Украина
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