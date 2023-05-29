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Военный эксперт назвал способные сбить немецкие ракеты Taurus российские ЗРК

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Зенитный ракетный комплекс "Бук" в зоне спецоперации
Зенитный ракетный комплекс "Бук" в зоне спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Любые российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) могут сбить немецкие ракеты Taurus с дальностью полета 500 километров, запрошенные Киевом. Об этом заявил военный обозреватель Алексей Суконкин, его цитирует NEWS.ru.

Эксперт отметил, что необходимо проводить разведку с помощью средств ПВО и уничтожать ракеты и носители до того, как украинские военные их запустят. В частности, для разведки должны использоваться радиолокационные станции (РЛС).

«Если РЛС стоит на возвышенности, то Taurus заметят вовремя, если ЗРК расположен в удобной позиции для стрельбы, то любой наш "Тор", "Бук", "Панцирь" отработают по ним. А если в этот момент в воздухе дежурит летающая РЛС А-50, то Taurus по-любому должны заметить», — поделился Суконкин.

Ранее он рассказал о самой популярной авиабомбе ВС России. По его словам, российские военные чаще всего применяют снаряд ФАБ-500.

27 мая Украина запросила у Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные долететь до Москвы.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
А-50 ДЛРО
ФАБ-500
Компании
Минoбороны РФ
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