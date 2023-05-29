Военный обозреватель назвал самую популярную авиабомбу ВС России

Авиационная бомба ФАБ-500 — самый популярный снаряд, применяемый Вооруженными силами России (ВС РФ) в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил военный обозреватель Алексей Суконкин, его цитирует издание NEWS.ru.

«Она дает четкий результат. Радиус поражения взрывной волной оценивается в 150–180 метров. Попавший под удар человек, если не погибнет сразу, очень долго будет занят собой, а не обстановкой», — отметил эксперт.

Суконкин добавил, что ее могут нести практически все отечественные истребители и бомбардировщики.

25 мая сообщалось, что в селе в Белгородской области обнаружили неразорвавшуюся авиационную бомбу ФАБ-500. Ее обезвредили саперы.