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Военный обозреватель назвал самую популярную авиабомбу ВС России

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Фугасные бомбы ФАБ-5000М-54
Фугасные бомбы ФАБ-5000М-54.
Источник изображения: 360carmuseum.com

Авиационная бомба ФАБ-500 — самый популярный снаряд, применяемый Вооруженными силами России (ВС РФ) в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил военный обозреватель Алексей Суконкин, его цитирует издание NEWS.ru.

«Она дает четкий результат. Радиус поражения взрывной волной оценивается в 150–180 метров. Попавший под удар человек, если не погибнет сразу, очень долго будет занят собой, а не обстановкой», — отметил эксперт.

Суконкин добавил, что ее могут нести практически все отечественные истребители и бомбардировщики.

25 мая сообщалось, что в селе в Белгородской области обнаружили неразорвавшуюся авиационную бомбу ФАБ-500. Ее обезвредили саперы.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ФАБ-500
Компании
Минoбороны РФ
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