В Роскосмосе сообщили, что запуск второго спутника "Кондор-ФКА" ожидается в 2024 году

Еще два аналогичных аппарата выведут на орбиту к 2029-2030 годам

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Второй радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" будет запущен в следующем году, еще два аппарата будут выведены на орбиту к 2029-2030 годам. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в субботу.

"Кондор-ФКА" предназначен для всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли. Запуск второго спутника намечается в 2024 году, еще двух - к 2029-2030 годам", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале по итогам запуска первого спутника этого типа.

В ночь на субботу с космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1а" с первым гражданским радиолокационным аппаратом "Кондор-ФКА", который может получать снимки земной поверхности круглые сутки и при любой погоде, в том числе в условиях сильной облачности. Спутник уже отделился от разгонного блока "Фрегат".