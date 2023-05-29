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В состав ВМС Украины введён малый бронированный артиллерийский катер «Буча»

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Как сообщили украинские ресурсы, 26 мая 2023 года в Киеве состоялась официальная церемония ввода в состав военно-морских сил Украины восьмого и последнего малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) проекта 58155 (шифр "Гюрза-М"), получившего название "Буча" (БК-08, заводской номер 01036). Катер был построен в Киеве на ПАО "Завод "Кузня на Рибальському" (бывший завод "Ленинская Кузница").

Введённый в состав ВМС Украины восьмой и последний малый бронированный артиллерийский катер проекта 58155 (шифр "Гюрза-М"), получивший название "Буча" (БК-08, заводской номер 01036). Киев, 26.05.2023 (с) министерство обороны Украины

На церемонии подъема флага ВМС Украины на катере "Буча" присутствовал главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный. Это стало первым публичным появлением Залужного после его "исчезновения" в начале мая.

Восьмой МБАК проекта 58155 (БК-08, заводской номер 01036) был заложен для ВМС Украины на ПАО "Завод "Кузня на Рибальському" 8 февраля 2019 года, но его строительство затянулось и велось с неоднократными перерывами по финансовым и административным причинам. Катер был спущен на воду 30 сентября 2021 года, однако его заводские ходовые испытания были начаты в Киеве только в феврале 2023 года. По всей видимости, катер будет в ближайшее время оставаться в составе украинских речных сил на верхнем Днепре с базированием на Киев.

Ранее киевский завод построил для ВМСУ семь МБАК проекта проекта 58155 с заводскими номерами 01023, 01024, 01028 - 01031 и 01034, которые были введены в строй в 2016-2020 годах - Р 174 "Аккерман" (БК-01), Р 175 "Бердянськ" (БК-02), Р 176 "Нікополь" (БК-03), P 177 "Кременчук" (БК-04), P 178 "Лубни" (БК-05), Р 179 "Вишгород" (БК-06) и Р 180 "Костопіль" (БК-07). Из них к настоящему времени в составе украинского флота остались только три - "Бердянськ", "Нікополь" и "Костопіль". Катера "Аккерман" и "Вишгород" были захвачены российскими войсками в Бердянске 28 февраля 2022 года. В апреле 2022 года российскими войсками в порту Мариуполя был захвачен катер "Кременчук", а катер "Лубни" был там потоплен (поднят российской стороной в мае).

Церемония ввода в состав ВМС Украины восьмого и последнего малого бронированного артиллерийского катера проекта 58155 (шифр "Гюрза-М"), получившего название "Буча" (БК-08, заводской номер 01036). В церемонии принял участие главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный. Киев, 26.05.2023 (с) министерство обороны Украины

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
58150 Гюрза
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