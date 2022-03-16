Захваченные украинские корабли и катера в Бердянске

Российские СМИ распространили фото- и видеоматериалы о захваченных российскими силами в Бердянске на Азовском море кораблях, катерах и судах, входивших в состав военно-морских сил Украины (ВМСУ) и Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). Напомним, что в ходе российской специальной военной операции на Украине, Бердянск перешел под контроль российских войск 28 февраля 2022 года. Согласно украинским источникам, с 12 марта российская сторона полностью переподчинила и Администрацию торгового порта Бердянска, где и базировались корабли и катера ВМС Украины и ГПСУ.

Захваченные российской стороной в Бердянске малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины Р 174 "Аккерман" (БК-02, справа) и Р 179 "Вишгород" (БК-06, слева) проекта 58155 ("Гюрза-М"), март 2022 года (с) кадр из видео ТРК "Звезда"

Согласно российским сообщениям, корабли и катера ВМСУ и ГПСУ были оставлены в Бердянске своими эвакуировавшимися экипажами, причем все единицы оставлены неповрежденными, с сохранившимся на борту имуществом, вооружением и боекомплектом, и с поднятыми украинскими флагами.

Сообщается, что из единиц ВМС Украины в Бердянске были оставлены патрульный корабль Р 186 "Корець" (бывший морской буксир МБ-30 проекта 745 постройки 1973 года, ранее в ВМСУ носил бортовые номера U 830 и A 830) и малые бронированные артиллерийские катера (МБАК) Р 174 "Аккерман" (БК-02) и Р 179 "Вишгород" (БК-06) украинской постройки проекта 58155 (шифр "Гюрза-М") (в строю с 2016 и 2018 года соответственно).

Из единиц Государственной пограничной службы Украины в Бердянске были оставлены два пограничных сторожевых катера проекта 1400М "Гриф" (один из них BG 118 "Арабат", номер второго неясен), два малых пограничных сторожевых катера проекта UMS-1000 разных вариантов (BG 14 и BG 24), три малых пограничных сторожевых катера проекта 50300 "Калкан-М" (BG 308, BG 310 и BG 311), а также разъездной катер BG 732 проекта ADAMANT-315.

Стоит отметить, что в Бердянске был также обнаружен на отстое захваченный украинской стороной 25 марта 2018 года российский рыболовный сейнер "Норд".

Из состава кораблей ВМС Украины на Азовском море остались только находящиеся сейчас в порту Мариуполя, осаждаемого российскими силами, два других МБАК проекта 58155 (шифр "Гюрза-М") P 177 "Кременчук" (БК-04) и P 178 "Лубни" (БК-05) и корабль управления А 500 "Донбас" проекта 304 (бывшая плавучая мастерская ПМ-9). Из кораблей и катеров ГПСУ в Мариуполе должны находиться, по известным данным, пограничные сторожевые корабли BG 32 "Донбас" (проекта 205П) и BG 59 "Онікс" (конфискованное рыболовное судно), три пограничных сторожевых катера проекта 1400М "Гриф" и семь малых пограничных сторожевых катеров (четыре проекта 50300 "Калкан-М" и по одному проектов Galia 640, UMS-600 и UMS-1000).

Захваченный российской стороной в Бердянске патрульный корабль ВМС Украины Р 186 "Корець" (бывший морской буксир МБ-30 проекта 745), март 2022 года (с) "Известия" и @MSGazdiev / RT.com

Захваченный российской стороной в Бердянске малый бронированный артиллерийский катер ВМС Украины Р 174 "Аккерман" (БК-02) проекта 58155 ("Гюрза-М"), март 2022 года (с) @MSGazdiev / RT.com

Захваченный российской стороной в Бердянске пограничный сторожевой катер BG 118 "Арабат" проекта 1400М ("Гриф") Государственной пограничной службы Украины, март 2022 года (с) via forums.airbase.ru

Захваченная российскими силами база катеров Государственной пограничной службы Украины в Бердянске, март 2022 года (с) via forums.airbase.ru и @MSGazdiev / RT.com

Обнаруженный в Бердянске на отстое захваченный украинской стороной 25 марта 2018 года российский рыболовный сейнер "Норд", март 2022 года (с) @MSGazdiev / RT.com

Противодиверсионный катер П-275 (заводской номер 702) проекта 03160 (шифр "Раптор") Черноморского флота ВМФ России в порту Бердянска, март 2022 года (с) @MSGazdiev / RT.com

Видео телеканала "Звезда"

Видео (с) "Известия":