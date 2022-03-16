Войти
bmpd.livejournal.com

Захваченные украинские корабли и катера в Бердянске

576
0
0

Российские СМИ распространили фото- и видеоматериалы о захваченных российскими силами в Бердянске на Азовском море кораблях, катерах и судах, входивших в состав военно-морских сил Украины (ВМСУ) и Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). Напомним, что в ходе российской специальной военной операции на Украине, Бердянск перешел под контроль российских войск 28 февраля 2022 года. Согласно украинским источникам, с 12 марта российская сторона полностью переподчинила и Администрацию торгового порта Бердянска, где и базировались корабли и катера ВМС Украины и ГПСУ.

Захваченные российской стороной в Бердянске малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины Р 174 "Аккерман" (БК-02, справа) и Р 179 "Вишгород" (БК-06, слева) проекта 58155 ("Гюрза-М"), март 2022 года (с) кадр из видео ТРК "Звезда"

Согласно российским сообщениям, корабли и катера ВМСУ и ГПСУ были оставлены в Бердянске своими эвакуировавшимися экипажами, причем все единицы оставлены неповрежденными, с сохранившимся на борту имуществом, вооружением и боекомплектом, и с поднятыми украинскими флагами.

Сообщается, что из единиц ВМС Украины в Бердянске были оставлены патрульный корабль Р 186 "Корець" (бывший морской буксир МБ-30 проекта 745 постройки 1973 года, ранее в ВМСУ носил бортовые номера U 830 и A 830) и малые бронированные артиллерийские катера (МБАК) Р 174 "Аккерман" (БК-02) и Р 179 "Вишгород" (БК-06) украинской постройки проекта 58155 (шифр "Гюрза-М") (в строю с 2016 и 2018 года соответственно).

Из единиц Государственной пограничной службы Украины в Бердянске были оставлены два пограничных сторожевых катера проекта 1400М "Гриф" (один из них BG 118 "Арабат", номер второго неясен), два малых пограничных сторожевых катера проекта UMS-1000 разных вариантов (BG 14 и BG 24), три малых пограничных сторожевых катера проекта 50300 "Калкан-М" (BG 308, BG 310 и BG 311), а также разъездной катер BG 732 проекта ADAMANT-315.

Стоит отметить, что в Бердянске был также обнаружен на отстое захваченный украинской стороной 25 марта 2018 года российский рыболовный сейнер "Норд".

Из состава кораблей ВМС Украины на Азовском море остались только находящиеся сейчас в порту Мариуполя, осаждаемого российскими силами, два других МБАК проекта 58155 (шифр "Гюрза-М") P 177 "Кременчук" (БК-04) и P 178 "Лубни" (БК-05) и корабль управления А 500 "Донбас" проекта 304 (бывшая плавучая мастерская ПМ-9). Из кораблей и катеров ГПСУ в Мариуполе должны находиться, по известным данным, пограничные сторожевые корабли BG 32 "Донбас" (проекта 205П) и BG 59 "Онікс" (конфискованное рыболовное судно), три пограничных сторожевых катера проекта 1400М "Гриф" и семь малых пограничных сторожевых катеров (четыре проекта 50300 "Калкан-М" и по одному проектов Galia 640, UMS-600 и UMS-1000).

Захваченный российской стороной в Бердянске патрульный корабль ВМС Украины Р 186 "Корець" (бывший морской буксир МБ-30 проекта 745), март 2022 года (с) "Известия" и @MSGazdiev / RT.com

Захваченный российской стороной в Бердянске малый бронированный артиллерийский катер ВМС Украины Р 174 "Аккерман" (БК-02) проекта 58155 ("Гюрза-М"), март 2022 года (с) @MSGazdiev / RT.com

Захваченный российской стороной в Бердянске пограничный сторожевой катер BG 118 "Арабат" проекта 1400М ("Гриф") Государственной пограничной службы Украины, март 2022 года (с) via forums.airbase.ru

Захваченная российскими силами база катеров Государственной пограничной службы Украины в Бердянске, март 2022 года (с) via forums.airbase.ru и @MSGazdiev / RT.com

Обнаруженный в Бердянске на отстое захваченный украинской стороной 25 марта 2018 года российский рыболовный сейнер "Норд", март 2022 года (с) @MSGazdiev / RT.com

Противодиверсионный катер П-275 (заводской номер 702) проекта 03160 (шифр "Раптор") Черноморского флота ВМФ России в порту Бердянска, март 2022 года (с) @MSGazdiev / RT.com

Видео телеканала "Звезда"

Видео (с) "Известия":

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
03160 Раптор
58150 Гюрза
ЧФ
Похожие новости
13.12.2021
Военный эксперт оценил риск маневров "Донбасса" у Керченского пролива
12.10.2021
Hromadske (Украина): корветы, «москиты» или крейсер «Украина»? Как вернуть Черное море и кто построит нам военный флот
28.11.2018
Киеву море по колено
26.09.2018
Украинские корабли прибыли в Мариуполь
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
11.09.2015
ВМФ Украины продаст ракетный крейсер "Украина"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 14:43
  • 19706
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.03 14:32
  • 3
Танк-робот "Штурм" начнут испытывать в апреле
  • 16.03 14:25
  • 116
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 16.03 11:13
  • 16
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 16.03 10:07
  • 7
Спецоперация России: первые оценки американских экспертов
  • 16.03 09:03
  • 1
Япония запросила нового мирового порядка
  • 15.03 14:53
  • 1
Стало известно о планируемых испытаниях российского ударного робота
  • 15.03 11:52
  • 2
Мечта, а не самолет
  • 15.03 09:06
  • 200
Дополнительные функции
  • 15.03 06:55
  • 5
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 15.03 04:57
  • 9
В Вашингтоне заявляют, что США, несмотря на предупреждения РФ, продолжат поставки оружия на Украину
  • 14.03 19:20
  • 4
Видео: Российские военные взяли под контроль еще один аэродром на Украине
  • 14.03 17:50
  • 235
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 14.03 10:38
  • 1
Наступление по тонкому льду
  • 14.03 06:13
  • 1
Шойгу оценил ход спецоперации: Все по плану