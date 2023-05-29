Папа Римский: мир между Москвой и Киевом возможен, если они смогут говорить друг с другом

Понтифик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается о диалога, потому что за украинским блоком вся Европа и США

ВАТИКАН, 26 мая. /ТАСС/. Папа Римский Франциск назвал конфликт между РФ и Украиной "политической проблемой", а мир - возможным только при их контакте.

"Мир можно будет достигнуть тогда, когда [Россия и Украина] смогут говорить друг с другом или через кого-то еще", - сказал понтифик в интервью телеканалу Telemundo, отвечая на вопрос о том, необходимо ли для мира, чтобы Россия отставила все украинские территории.

В отношении отказа президента Украины Владимира Зеленского от посредничества Ватикана в урегулировании Франциск отметил, что "за ними стоят вся Европа и США". "Они не принимают посредничество, потому что украинский блок очень сильный, [за ними] вся Европа, США. Другими словами - они сами сильные", - приводятся слова понтифика.

Он также рассказал, что в ходе визита в Ватикан 13 мая Зеленский обратился к нему "за большим одолжением" - способствовать возвращению якобы вывезенных в РФ украинских детей.

Ранее стало известно, что Франциск назначил своим спецпосланником по мирному урегулированию главу Конференции итальянских епископов кардинала Маттео Дзуппи. Пока детали его миссии не разглашаются.