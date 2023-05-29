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ТАСС

В Пентагоне не видят возможности скорого возвращения Киевом утраченных территорий

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Источник изображения: AP Photo/ Libkos

По словам председателя Комитета начштабов Вооруженных сил США Марка Милли, дальнейшие боевые действия "будут кровавыми и сложными"

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Министерство обороны США полагает, что Украина не сможет в ближайшее время вернуть военным путем утраченные территории, которые считает своими. Об этом заявил в четверг председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли на пресс-конференции по итогам очередного заседания созданной Западом многонациональной группы по координации поставок оружия Украине. Совещание органа прошло в виртуальном формате.

По версии генерала, "стратегические цели" Киева состоят в том, чтобы "освободить всю занятую Россией Украину". "На занятой Россией Украине находится пара сотен тысяч российских военнослужащих. Этого, возможно, удастся добиться военным путем. Однако, вероятно, не в ближайшее время", - считает Милли.

"Что это означает? Это означает, что боевые действия будут продолжаться, будут кровавыми и сложными. И в какой-то момент стороны либо выработают договоренность, либо будет какой-то военный исход <...> в будущем", - утверждал глава КНШ ВС США. "А мы продолжим поддерживать Украину в ее битве за ее будущее", - добавил он.

"Все войны рано или поздно заканчиваются. Они заканчиваются победой той или иной стороны или завершаются путем переговоров", - констатировал Милли. Он также предположил, что "в военном смысле эта война не будет выиграна Россией". "Просто не будет. <...> Стратегических цели, которые хотела достичь Россия, невозможно достичь военными средствами, этого не сделать", - считает он.

Милли дал такой ответ на просьбу прокомментировать опубликованное на прошлой неделе интервью патриарха американской внешней политики Генри Киссинджера журналу The Economist. В нем Киссинджер, который занимал в 1973-1977 годах пост госсекретаря США, в 1969-1975 годах являлся помощником американского президента по национальной безопасности, в частности, выразил мнение, что и России, и Украине для урегулирования конфликта придется уступить какую-то территорию.

Милли отметил, что решения о том, чтобы "уступать или не уступать каких-либо территорий, принимать политическому руководству". Министр обороны США Ллойд Остин, также выступавший на этой пресс-конференции, отметил, что "украинцам решать", каковы их цели в конфликте. Он заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев. 

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Страны
Россия
США
Украина
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