Байден выдвинул генерала Брауна на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США

Вашингтон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден объявил о выдвижении генерала Чарльза Брауна на пост председателя Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил США, сообщили в Белом доме.

Браун в настоящее время является начальником штаба ВВС США.

Нынешний председатель ОКНШ Марк Милли должен оставить этот пост осенью нынешнего года.

Американский лидер, выступая в четверг в Белом доме, призвал Сенат поддержать эту кандидатуру.

Если Конгресс одобрит кандидатуру Брауна, он должен будет приступить к своим новым обязанностям 1 октября 2023 года.