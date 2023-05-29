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Интерфакс-АВН

Байден выдвинул генерала Брауна на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США

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Чарльз Браун-младший
Чарльз Браун-младший.
Источник изображения: Фото: POOL NEW / Reuters

Вашингтон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден объявил о выдвижении генерала Чарльза Брауна на пост председателя Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил США, сообщили в Белом доме.

Браун в настоящее время является начальником штаба ВВС США.

Нынешний председатель ОКНШ Марк Милли должен оставить этот пост осенью нынешнего года.

Американский лидер, выступая в четверг в Белом доме, призвал Сенат поддержать эту кандидатуру.

Если Конгресс одобрит кандидатуру Брауна, он должен будет приступить к своим новым обязанностям 1 октября 2023 года.

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США
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