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Объяснен провал обанкротившейся Virgin Orbit

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Virgin Orbit
Virgin Orbit.

У обанкротившейся компании Virgin Orbit, предлагавшей пусковые услуги ракеты воздушного старта LauncherOne, был ужасный и неприемлемый бизнес-план. Причину провала стартапа объясняет ArsTechnica.

Издание утверждает, что команда инженеров Virgin Orbit проделала великолепную работу. «Проблема заключалась в руководстве Virgin Orbit, включая главного исполнительного директора Дэна Харта и ее основателя сэра Ричарда Брэнсона», — говорится в публикации.

ArsTechnica также пишет, что на разработку ракеты LauncherOne и системы воздушного старта с самолета-носителя 747 ушел почти миллиард долларов. При этом уже в 2020 году было ясно, что Virgin Orbit никогда не вернет эти средства, так как один запуск LauncherOne оценивался в 12-15 миллионов долларов.

Другой проблемой стартапа было избыточное количество сотрудников — содержание 700 человек требовало около 150 миллионов долларов в год, не включая расходов на помещения, аренду и оборудование.

Издание считает, что компания могла бы выйти на безубыточность, проводя 30 пусков в год, чего до сих пор не может позволить себе успешный конкурент Virgin Orbit — стартап Rocket Lab.

ArsTechnica напоминает, что решить финансовые трудности не удалось и после выхода на биржу, так как вместо 383 миллионов долларов Virgin Orbit удалось привлечь всего 68 миллионов. Средств частных инвесторов в размере 160 миллионов долларов также оказалось недостаточно для покрытия расходов компании. «Источники сообщают, что даже со все более ужасающими финансовыми ресурсами Харт мало что сделал для сокращения расходов», — сообщили авторы материала.

ArsTechnica заключает, что правительства США и Великобритании, которые могли бы спасти компанию, не проявили к ней интереса. Вашингтон уже располагает ракетой воздушного старта Pegasus компании Northrop Grumman, которая решает те же задачи, что и LauncherOne. Лондон же, как напоминает издание, разочаровался в Virgin Orbit после неудачного пуска LauncherOne, состоявшегося в январе на территории Великобритании.

В мае издание SpaceNews сообщило, что большую часть активов обанкротившегося стартапа Virgin Orbit распродали по частям компаниям Rocket Lab, Stratolaunch и Vast.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
Stratolaunch
Компании
Northrop Grumman
Rocket Lab
Проекты
2020-й год
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