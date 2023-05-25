Столтенберг сообщил, что решение о поставках Киеву F-16 будет зависеть от боевых действий

По словам генсека НАТО, пока решение не принято

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Решение о поставках Украине истребителей F-16 не принято, оно будет зависеть от того, как развивается военная ситуация на земле. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"В последние дни ряд стран НАТО объявили о начале подготовки украинских пилотов. Конечно, это имеет значение, поскольку в какой-то момент у нас появится возможность также поставить самолеты. Когда и как это произойдет, еще предстоит решить. Думаю, будет мудро делать это шаг за шагом, наблюдая как развивается война и как меняется ситуация на земле", - сказал Столтенберг. - На этой основе будет принято решение. Однако начало подготовки пилотов - это важный шаг, который подтверждает долгосрочную поддержку НАТО Украины".

По его мнению, "Украина уже получила достаточно вооружений, чтобы освободить больше земли". Столтенберг приветствовал все решения о поставках оружия Украине, включая танки и крылатые ракеты.

Он пообещал, что и после завершения боевых действий военные поставки Киеву со стороны Запада будут наращиваться: "Когда война закончится необходимо гарантировать, что Украина получит достаточно оружия, чтобы иметь возможность сдерживать будущие [проявления] агрессии".

Отвечая на вопрос о перспективах получения Украиной гарантий безопасности со стороны НАТО, он повторил, что "до окончания боевых действий вступление Украины в альянс невозможно", а также что лучший способ "обеспечить безопасность" Украины - это продолжать поставки оружия.