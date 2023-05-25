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ТАСС

В России запустят систему мониторинга сельского хозяйства на основе данных из космоса

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ЕТРИС ДЗЗ
Единая территориально-распределенная информационная система дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Основным итогом проекта станет появление первой цифровой карты хозяйственной деятельности, созданной на основе данных дистанционного зондирования Земли

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Компания "Терра Тех" (холдинг "Российские космические системы", входит в Роскосмос) запустит первую в стране систему мониторинга развития сельского хозяйства и наблюдения за развитием чрезвычайных ситуаций в регионах на основе данных из космоса.

"В июле 2023 года завершится первый этап масштабного тестирования системы "Цифровая Земля" для регионов России. Основным итогом этого проекта станет появление в стране первой цифровой карты хозяйственной деятельности, созданной на основе данных дистанционного зондирования Земли", - сообщили среду в пресс-службе холдинга РКС.

По данным холдинга, специалисты "Терра Тех" представили предварительные выводы, определили проблемы и перспективы развития проекта на заседании межведомственной комиссии по внедрению результатов космической деятельности.

"Практически мы создаем цифровую карту хозяйственной деятельности всей страны и передаем эту аналитику уполномоченным представителям органов власти в регионах. Ничего подобного по масштабу в современной России до сих пор не делалось", - приводятся в пресс-релизе слова гендиректора "Терра Тех" Максима Болтачева.

Комплекс "Цифровая земля" позволяет получать регионам наглядную информацию для экомониторинга, следить за развитием сельского хозяйства и состоянием лесных территорий, выявлять и наблюдать за динамикой чрезвычайных ситуаций, контролировать строительные работы, управление природными ресурсами и заповедными территориями.

Согласно данным РКС, аналитика формируется на всю территорию региона с периодичностью раз в полгода или год в зависимости от продукта и применяется профильными региональными министерствами и ведомствами для информационного сопровождения контрольно-надзорной деятельности. 

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Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
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