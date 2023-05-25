Министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил готовность Варшавы к подготовке украинских пилотов на истребители F-16

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Вопрос с обучением украинских пилотов эксплуатации американских F-16 пока не решен, США и НАТО рассматривают несколько вариантов, один из которых предложила Польша. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.

В Брюсселе под руководством главы европейской дипломатии Жозепа Борреля прошла встреча министров обороны стран Евросоюза, на которой также поднимался вопрос оказания военной помощи Украине, куда уж без нее. Был поднят вопрос обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16. Уже известно, что ряд стран ЕС отказался этим заниматься, заявляя об отсутствии таких самолетов или по другим причинам.

Польша отказываться не стала, Варшава в вопросе помощи Украине и противостояния России всегда выступает первой. Как заявил глава польского военного ведомства Мариуш Блащак, Польша готова приступить к подготовке пилотов Воздушны сил ВСУ, но только в рамках общей миссии ЕС, чтобы не нести в одиночку все расходы по их обучению. Как известно, Украина ничего платить не будет, все за счет союзников.

Я предложил, чтобы эта задача была выполнена в рамках миссии Европейского Союза. Это отличный пример сотрудничества между странами Евросоюза и возможности удешевления такого обучения

- заявил Блащак.

Еще одной страной для подготовки украинских пилотов рассматриваются Нидерланды, которые готовы не только обучать, но и предоставить свои самолеты Киеву.