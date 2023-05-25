Запуск южнокорейской ракеты «Нури» отложили

Правительство Республики Корея отложило запуск ракеты-носителя «Нури» из-за технического сбоя, обнаруженного в ходе подготовки к запуску. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Первый заместитель министра науки и информационно-коммуникационных технологий О Тхэ Сок рассказал, что в ходе проверки клапана подачи гелия инженеры «обнаружили проблему со связью между компьютером управления запуском и компьютером управления оборудованием стартовой площадки».

По его словам, с клапаном проблем нет, но на работу системы может повлиять переход клапана в режим автоматического управления. «Поэтому отмена запуска неизбежна», — сказал О Тхэ Сок.

Он добавил, что завтрашний пуск «Нури» зависит от того, смогут ли обнаружить и решить проблему сегодня. Если ее решат до полудня следующего дня, то комитет по подготовке к запуску рассмотрит этот вопрос на совещании в четверг.

Отмечается, что инженеры обнаружили неисправность в районе 15:30 по местному времени (09:30 мск). Запуск «Нури» был запланирован на 18:24 (12:24 мск).

В феврале стало известно, что Южная Корея планирует в ноябре 2023 года запустить первый разведывательный спутник в рамках проекта по развертыванию группировки из пяти аппаратов к середине 2020-х годов.