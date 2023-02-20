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Южная Корея запустит первый разведывательный спутник

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Флаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи.
Источник изображения: pm1.narvii.com

Южная Корея планирует в ноябре 2023 года запустить первый разведывательный спутник в рамках проекта по развертыванию группировки из пяти аппаратов к середине 2020-х годов. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на администрацию программы оборонных закупок (DAPA).

DAPA обнародовала план по запуску аппарата с электрооптической и инфракрасной системами наблюдения на заседании комитета по национальной обороне в парламенте страны. В рамках проекта, который оценивают в 1,2 триллиона вон (927 миллионов долларов), Сеул также планирует приобрести четыре аппарата, оснащенных радарами с синтезированной апертурой.

Отмечается, что проект увеличит возможности Южной Кореи по мониторингу военной активности Пхеньяна и снизит зависимость страны от иностранной разведки.

В январе Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын поручил в ближайшее время завершить разработку первого разведывательного спутника и ракеты-носителя северокорейского производства.

В декабре 2022 года стало известно, что южнокорейский аппарат Danuri достиг лунной орбиты. Аппарат совершил три маневра по выходу на орбиту. Danuri вращается вокруг спутника Земли со скоростью 1,62 километра в секунду.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Компании
DAPA
Персоны
Ким Чен Ын
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